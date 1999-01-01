NIGHT

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

නමNIGHT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම24,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ,

අඩුම මිල,

පොදු බ්ලොක්චේන්ADA

හැඳින්වීමMidnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්GOLDEarnසිදුවීම්
තවත්
MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
සොයන්න
ප්‍රියතම
NIGHT/USDT
Midnight
----
--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (NIGHT)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
තොරතුරු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ස්පොට්
විවෘත ඇණවුම් (0)
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
NIGHT/USDT
--
--
‎--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (NIGHT)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
තොරතුරු
විවෘත ඇණවුම් (0)
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
Loading...