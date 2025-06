naiive (NAIIVE) යනු කුමක්ද

The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.

MEXC වෙතින් naiive ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ naiive ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NAIIVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ naiive ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ naiive මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

naiive මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ naiive,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NAIIVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ naiiveමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

naiive මිල ඉතිහාසය

NAIIVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NAIIVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ naiive මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

naiive (NAIIVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

naiive මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් naiive MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NAIIVE දේශීය මුදල් වෙත

1NAIIVE සිට VNDවෙත ₫ 25.9544845 1NAIIVE සිට AUDවෙත A$ 0.001509039 1NAIIVE සිට GBPවෙත £ 0.000719999 1NAIIVE සිට EURවෙත € 0.000848218 1NAIIVE සිට USDවෙත $ 0.0009863 1NAIIVE සිට MYRවෙත RM 0.004172049 1NAIIVE සිට TRYවෙත ₺ 0.038633371 1NAIIVE සිට JPYවෙත ¥ 0.142273775 1NAIIVE සිට RUBවෙත ₽ 0.078400987 1NAIIVE සිට INRවෙත ₹ 0.084299061 1NAIIVE සිට IDRවෙත Rp 15.908062289 1NAIIVE සිට KRWවෙත ₩ 1.349238674 1NAIIVE සිට PHPවෙත ₱ 0.055124307 1NAIIVE සිට EGPවෙත £E. 0.048831713 1NAIIVE සිට BRLවෙත R$ 0.005454239 1NAIIVE සිට CADවෙත C$ 0.001341368 1NAIIVE සිට BDTවෙත ৳ 0.120565312 1NAIIVE සිට NGNවෙත ₦ 1.519720629 1NAIIVE සිට UAHවෙත ₴ 0.040951176 1NAIIVE සිට VESවෙත Bs 0.0976437 1NAIIVE සිට PKRවෙත Rs 0.278452216 1NAIIVE සිට KZTවෙත ₸ 0.502440946 1NAIIVE සිට THBවෙත ฿ 0.032104065 1NAIIVE සිට TWDවෙත NT$ 0.029411466 1NAIIVE සිට AEDවෙත د.إ 0.003619721 1NAIIVE සිට CHFවෙත Fr 0.000798903 1NAIIVE සිට HKDවෙත HK$ 0.007732592 1NAIIVE සිට MADවෙත .د.م 0.008995056 1NAIIVE සිට MXNවෙත $ 0.01864107

naiive සම්පත්

naiive පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: naiive පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද naiive (NAIIVE) හි මිල කීයද? naiive (NAIIVE)හි සජීවී මිල 0.0009863 USD වේ. naiive (NAIIVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? naiive හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NAIIVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0009863 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. naiive (NAIIVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? naiive (NAIIVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. naiive (NAIIVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, naiive (NAIIVE) හි ඉහළම මිල 0.006061 USD වේ. naiive (NAIIVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? naiive (NAIIVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool