සජීවී Metti Token සඳහා අද මිල 32.27 USD කි. MTT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MTT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MTT ගැන වැඩි විස්තර

MTT මිල තොරතුරු

MTT යනු කුමක්ද

MTT ධවල පත්‍රිකාව

MTT නිල වෙබ් අඩවිය

MTT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MTT මිල පුරෝකථනය

MTT ඉතිහාසය

MTT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

Metti Token ලාංඡනය

Metti Token මිල(MTT)

1 MTT සිට USD සජීවී මිල:

$32.27
$32.27$32.27
+0.24%1D
USD
Metti Token (MTT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:09 (UTC+8)

Metti Token (MTT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 32
$ 32$ 32
පැය 24 පහළ
$ 35.87
$ 35.87$ 35.87
24H ඉහළ

$ 32
$ 32$ 32

$ 35.87
$ 35.87$ 35.87

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.03%

+0.24%

-7.25%

-7.25%

Metti Token (MTT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 32.27. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 32 ක අවම අගයක් සහ $ 35.87 ක උපරිම අගයක් අතර MTT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MTTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 159.13148291639322 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3.009680156954041 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MTT පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, +0.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Metti Token (MTT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3735

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 321.04K
$ 321.04K$ 321.04K

$ 161.35M
$ 161.35M$ 161.35M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Metti Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 321.04K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් MTT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4998730 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 161.35M කි.

Metti Token (MTT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Metti Tokenහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0773+0.24%
දින 30 යි$ -19.6-37.79%
දින 60 යි$ -11.47-26.23%
දින 90 යි$ -32.73-50.36%
Metti Token අද මිල වෙනස

අද, MTT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0773 (+0.24%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Metti Token දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -19.6 (-37.79%) කින් ඉහළ ගියේය.

Metti Token දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MTT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -11.47 (-26.23%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Metti Token දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -32.73 (-50.36%), කින් චලනය විය.

Metti Token (MTT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Metti Token මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Metti Token (MTT) යනු කුමක්ද

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

MEXC වෙතින් Metti Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Metti Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MTT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Metti Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Metti Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Metti Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Metti Token (MTT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Metti Token (MTT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Metti Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Metti Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Metti Token (MTT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Metti TokenMTT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MTT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Metti Token (MTT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Metti Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Metti Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MTT දේශීය මුදල් වෙත

1 Metti Token(MTT) සිට VND
849,185.05
1 Metti Token(MTT) සිට AUD
A$49.6958
1 Metti Token(MTT) සිට GBP
24.5252
1 Metti Token(MTT) සිට EUR
27.7522
1 Metti Token(MTT) සිට USD
$32.27
1 Metti Token(MTT) සිට MYR
RM134.5659
1 Metti Token(MTT) සිට TRY
1,361.794
1 Metti Token(MTT) සිට JPY
¥4,937.31
1 Metti Token(MTT) සිට ARS
ARS$46,835.7099
1 Metti Token(MTT) සිට RUB
2,621.6148
1 Metti Token(MTT) සිට INR
2,862.349
1 Metti Token(MTT) සිට IDR
Rp537,833.1182
1 Metti Token(MTT) සිට PHP
1,908.4478
1 Metti Token(MTT) සිට EGP
￡E.1,526.371
1 Metti Token(MTT) සිට BRL
R$172.6445
1 Metti Token(MTT) සිට CAD
C$45.5007
1 Metti Token(MTT) සිට BDT
3,931.7768
1 Metti Token(MTT) සිට NGN
46,364.8906
1 Metti Token(MTT) සිට COP
$123,639.6007
1 Metti Token(MTT) සිට ZAR
R.560.8526
1 Metti Token(MTT) සිට UAH
1,355.6627
1 Metti Token(MTT) සිට TZS
T.Sh.79,287.39
1 Metti Token(MTT) සිට VES
Bs7,357.56
1 Metti Token(MTT) සිට CLP
$30,430.61
1 Metti Token(MTT) සිට PKR
Rs9,061.7387
1 Metti Token(MTT) සිට KZT
16,957.2396
1 Metti Token(MTT) සිට THB
฿1,044.5799
1 Metti Token(MTT) සිට TWD
NT$999.0792
1 Metti Token(MTT) සිට AED
د.إ118.4309
1 Metti Token(MTT) සිට CHF
Fr25.816
1 Metti Token(MTT) සිට HKD
HK$250.7379
1 Metti Token(MTT) සිට AMD
֏12,340.048
1 Metti Token(MTT) සිට MAD
.د.م301.0791
1 Metti Token(MTT) සිට MXN
$598.9312
1 Metti Token(MTT) සිට SAR
ريال121.0125
1 Metti Token(MTT) සිට ETB
Br4,966.0303
1 Metti Token(MTT) සිට KES
KSh4,168.9613
1 Metti Token(MTT) සිට JOD
د.أ22.87943
1 Metti Token(MTT) සිට PLN
118.7536
1 Metti Token(MTT) සිට RON
лв141.988
1 Metti Token(MTT) සිට SEK
kr309.1466
1 Metti Token(MTT) සිට BGN
лв54.5363
1 Metti Token(MTT) සිට HUF
Ft10,806.9003
1 Metti Token(MTT) සිට CZK
680.897
1 Metti Token(MTT) සිට KWD
د.ك9.87462
1 Metti Token(MTT) සිට ILS
105.5229
1 Metti Token(MTT) සිට BOB
Bs222.663
1 Metti Token(MTT) සිට AZN
54.859
1 Metti Token(MTT) සිට TJS
SM297.5294
1 Metti Token(MTT) සිට GEL
87.4517
1 Metti Token(MTT) සිට AOA
Kz29,578.3593
1 Metti Token(MTT) සිට BHD
.د.ب12.16579
1 Metti Token(MTT) සිට BMD
$32.27
1 Metti Token(MTT) සිට DKK
kr208.7869
1 Metti Token(MTT) සිට HNL
L849.9918
1 Metti Token(MTT) සිට MUR
1,481.193
1 Metti Token(MTT) සිට NAD
$559.8845
1 Metti Token(MTT) සිට NOK
kr329.4767
1 Metti Token(MTT) සිට NZD
$57.1179
1 Metti Token(MTT) සිට PAB
B/.32.27
1 Metti Token(MTT) සිට PGK
K135.534
1 Metti Token(MTT) සිට QAR
ر.ق117.4628
1 Metti Token(MTT) සිට RSD
дин.3,278.632
1 Metti Token(MTT) සිට UZS
soʻm384,166.6052
1 Metti Token(MTT) සිට ALL
L2,702.6125
1 Metti Token(MTT) සිට ANG
ƒ57.7633
1 Metti Token(MTT) සිට AWG
ƒ58.086
1 Metti Token(MTT) සිට BBD
$64.54
1 Metti Token(MTT) සිට BAM
KM54.5363
1 Metti Token(MTT) සිට BIF
Fr94,906.07
1 Metti Token(MTT) සිට BND
$41.951
1 Metti Token(MTT) සිට BSD
$32.27
1 Metti Token(MTT) සිට JMD
$5,168.0405
1 Metti Token(MTT) සිට KHR
130,120.7075
1 Metti Token(MTT) සිට KMF
Fr13,553.4
1 Metti Token(MTT) සිට LAK
701,521.7251
1 Metti Token(MTT) සිට LKR
රු9,826.215
1 Metti Token(MTT) සිට MDL
L551.4943
1 Metti Token(MTT) සිට MGA
Ar145,360.215
1 Metti Token(MTT) සිට MOP
P257.8373
1 Metti Token(MTT) සිට MVR
496.958
1 Metti Token(MTT) සිට MWK
MK55,830.327
1 Metti Token(MTT) සිට MZN
MT2,063.6665
1 Metti Token(MTT) සිට NPR
रु4,572.659
1 Metti Token(MTT) සිට PYG
228,858.84
1 Metti Token(MTT) සිට RWF
Fr46,759.23
1 Metti Token(MTT) සිට SBD
$265.5821
1 Metti Token(MTT) සිට SCR
479.5322
1 Metti Token(MTT) සිට SRD
$1,242.395
1 Metti Token(MTT) සිට SVC
$281.7171
1 Metti Token(MTT) සිට SZL
L559.2391
1 Metti Token(MTT) සිට TMT
m113.2677
1 Metti Token(MTT) සිට TND
د.ت95.1965
1 Metti Token(MTT) සිට TTD
$218.1452
1 Metti Token(MTT) සිට UGX
Sh112,815.92
1 Metti Token(MTT) සිට XAF
Fr18,329.36
1 Metti Token(MTT) සිට XCD
$87.129
1 Metti Token(MTT) සිට XOF
Fr18,329.36
1 Metti Token(MTT) සිට XPF
Fr3,323.81
1 Metti Token(MTT) සිට BWP
P433.3861
1 Metti Token(MTT) සිට BZD
$64.54
1 Metti Token(MTT) සිට CVE
$3,092.7568
1 Metti Token(MTT) සිට DJF
Fr5,711.79
1 Metti Token(MTT) සිට DOP
$2,075.2837
1 Metti Token(MTT) සිට DZD
د.ج4,209.9442
1 Metti Token(MTT) සිට FJD
$73.5756
1 Metti Token(MTT) සිට GNF
Fr280,587.65
1 Metti Token(MTT) සිට GTQ
Q247.1882
1 Metti Token(MTT) සිට GYD
$6,749.5932
1 Metti Token(MTT) සිට ISK
kr4,066.02

Metti Token සම්පත්

Metti Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Metti Token වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Metti Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Metti Token (MTT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MTT හි සජීවී මිල, USD වලින් 32.27 USD වේ.
MTT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MTT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 32.27 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Metti Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MTT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MTT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MTT හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
MTT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
159.13148291639322 USD ක ATH මිලක් MTT අත්කර ගති.
MTT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3.009680156954041 USD ක ATL මිලක් MTT අත්කර ගති.
MTT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MTT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 321.04K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MTT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MTT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MTT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:09 (UTC+8)

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

