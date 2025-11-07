හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී MULTIVERSE MONKEY සඳහා අද මිල 0.00195 USD කි. MMON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MMON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී MULTIVERSE MONKEY සඳහා අද මිල 0.00195 USD කි. MMON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MMON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MMON ගැන වැඩි විස්තර

MMON මිල තොරතුරු

MMON යනු කුමක්ද

MMON ධවල පත්‍රිකාව

MMON නිල වෙබ් අඩවිය

MMON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MMON මිල පුරෝකථනය

MMON ඉතිහාසය

MMON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MMON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MMON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

MULTIVERSE MONKEY ලාංඡනය

MULTIVERSE MONKEY මිල(MMON)

1 MMON සිට USD සජීවී මිල:

$0.00195
$0.00195$0.00195
+1.56%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:51 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00189
$ 0.00189$ 0.00189
පැය 24 පහළ
$ 0.00239
$ 0.00239$ 0.00239
24H ඉහළ

$ 0.00189
$ 0.00189$ 0.00189

$ 0.00239
$ 0.00239$ 0.00239

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265

+1.03%

+1.56%

-70.00%

-70.00%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00195. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00189 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00239 ක උපරිම අගයක් අතර MMON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MMONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.042695293829316555 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.001090839978500265 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MMON පසුගිය පැය තුල, +1.03% කින්, පැය 24 තුල, +1.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -70.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.4479

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.31K
$ 39.31K$ 39.31K

$ 11.70M
$ 11.70M$ 11.70M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

MULTIVERSE MONKEY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 39.31K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් MMON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5999999999.5 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.70M කි.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MULTIVERSE MONKEYහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00003+1.56%
දින 30 යි$ -0.00906-82.29%
දින 60 යි$ -0.02015-91.18%
දින 90 යි$ -0.03628-94.90%
MULTIVERSE MONKEY අද මිල වෙනස

අද, MMON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00003 (+1.56%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MULTIVERSE MONKEY දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00906 (-82.29%) කින් ඉහළ ගියේය.

MULTIVERSE MONKEY දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MMON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02015 (-91.18%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MULTIVERSE MONKEY දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.03628 (-94.90%), කින් චලනය විය.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MULTIVERSE MONKEY මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) යනු කුමක්ද

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MEXC වෙතින් MULTIVERSE MONKEY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MULTIVERSE MONKEY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MMON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MULTIVERSE MONKEY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MULTIVERSE MONKEY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MULTIVERSE MONKEY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MULTIVERSE MONKEY (MMON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MULTIVERSE MONKEY (MMON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MULTIVERSE MONKEY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MULTIVERSE MONKEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MULTIVERSE MONKEYMMON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MMON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MULTIVERSE MONKEY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MULTIVERSE MONKEY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MMON දේශීය මුදල් වෙත

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට VND
51.31425
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AUD
A$0.003003
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට GBP
0.001482
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට EUR
0.001677
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට USD
$0.00195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MYR
RM0.0081315
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TRY
0.08229
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට JPY
¥0.29835
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ARS
ARS$2.8301715
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට RUB
0.158418
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට INR
0.172965
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට IDR
Rp32.499987
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PHP
0.115323
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට EGP
￡E.0.092235
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BRL
R$0.0104325
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට CAD
C$0.0027495
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BDT
0.237588
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට NGN
2.801721
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට COP
$7.4712495
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ZAR
R.0.033891
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට UAH
0.0819195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TZS
T.Sh.4.79115
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට VES
Bs0.4446
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට CLP
$1.83885
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PKR
Rs0.5475795
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට KZT
1.024686
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට THB
฿0.0631215
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TWD
NT$0.060372
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AED
د.إ0.0071565
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට CHF
Fr0.00156
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට HKD
HK$0.0151515
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AMD
֏0.74568
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MAD
.د.م0.0181935
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MXN
$0.036192
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SAR
ريال0.0073125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ETB
Br0.3000855
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට KES
KSh0.2519205
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට JOD
د.أ0.00138255
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PLN
0.007176
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට RON
лв0.00858
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SEK
kr0.018681
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BGN
лв0.0032955
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට HUF
Ft0.6530355
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට CZK
0.041145
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට KWD
د.ك0.0005967
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ILS
0.0063765
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BOB
Bs0.013455
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AZN
0.003315
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TJS
SM0.017979
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට GEL
0.0052845
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AOA
Kz1.7873505
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BHD
.د.ب0.00073515
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BMD
$0.00195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට DKK
kr0.0126165
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට HNL
L0.051363
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MUR
0.089505
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට NAD
$0.0338325
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට NOK
kr0.01989
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට NZD
$0.0034515
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PAB
B/.0.00195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PGK
K0.00819
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට QAR
ر.ق0.007098
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට RSD
дин.0.1981005
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට UZS
soʻm23.214282
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ALL
L0.1633125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ANG
ƒ0.0034905
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට AWG
ƒ0.00351
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BBD
$0.0039
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BAM
KM0.0032955
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BIF
Fr5.73495
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BND
$0.002535
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BSD
$0.00195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට JMD
$0.3122925
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට KHR
7.8628875
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට KMF
Fr0.819
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට LAK
42.3913035
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට LKR
රු0.593775
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MDL
L0.0333255
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MGA
Ar8.783775
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MOP
P0.0155805
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MVR
0.03003
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MWK
MK3.373695
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට MZN
MT0.1247025
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට NPR
रु0.276315
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට PYG
13.8294
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට RWF
Fr2.82555
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SBD
$0.0160485
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SCR
0.028977
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SRD
$0.075075
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SVC
$0.0170235
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට SZL
L0.0337935
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TMT
m0.0068445
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TND
د.ت0.0057525
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට TTD
$0.013182
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට UGX
Sh6.8172
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට XAF
Fr1.1076
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට XCD
$0.005265
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට XOF
Fr1.1076
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට XPF
Fr0.20085
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BWP
P0.0261885
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට BZD
$0.0039
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට CVE
$0.186888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට DJF
Fr0.34515
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට DOP
$0.1254045
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට DZD
د.ج0.254436
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට FJD
$0.004446
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට GNF
Fr16.95525
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට GTQ
Q0.014937
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට GYD
$0.407862
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) සිට ISK
kr0.2457

MULTIVERSE MONKEY සම්පත්

MULTIVERSE MONKEY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල MULTIVERSE MONKEY වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MULTIVERSE MONKEY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MULTIVERSE MONKEY (MMON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MMON හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00195 USD වේ.
MMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00195 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MULTIVERSE MONKEY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MMON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MMON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MMON හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
MMON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.042695293829316555 USD ක ATH මිලක් MMON අත්කර ගති.
MMON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.001090839978500265 USD ක ATL මිලක් MMON අත්කර ගති.
MMON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MMON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 39.31K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MMON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MMON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MMON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:51 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MMON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00195 USD

MMON වෙළඳාම

MMON/USDT
$0.00195
$0.00195$0.00195
+1.56%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,426.35
$102,426.35$102,426.35

+0.41%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.65
$3,364.65$3,364.65

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1293
$1.1293$1.1293

+31.62%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,426.35
$102,426.35$102,426.35

+0.41%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.65
$3,364.65$3,364.65

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2336
$2.2336$2.2336

-0.04%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012202
$0.012202$0.012202

+205.05%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009700
$0.009700$0.009700

+870.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.358
$4.358$4.358

+335.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007741
$0.007741$0.007741

+262.74%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002301
$0.00002301$0.00002301

+113.64%