Mina Protocol (MINA) යනු කුමක්ද

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

MEXC වෙතින් Mina Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MINA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mina Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mina Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mina Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Mina Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MINA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mina Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Mina Protocol මිල ඉතිහාසය

MINAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MINAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mina Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Mina Protocol (MINA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mina Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mina Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MINA දේශීය මුදල් වෙත

1MINA සිට VNDවෙත ₫ 6,797.4291 1MINA සිට AUDවෙත A$ 0.410905 1MINA සිට GBPවෙත £ 0.198825 1MINA සිට EURවෙත € 0.235939 1MINA සිට USDවෙත $ 0.2651 1MINA සිට MYRවෙත RM 1.134628 1MINA සිට TRYවෙත ₺ 10.251417 1MINA සිට JPYවෙත ¥ 38.664835 1MINA සිට RUBවෙත ₽ 21.335248 1MINA සිට INRවෙත ₹ 22.668701 1MINA සිට IDRවෙත Rp 4,345.900944 1MINA සිට KRWවෙත ₩ 370.249264 1MINA සිට PHPවෙත ₱ 14.779325 1MINA සිට EGPවෙත £E. 13.289463 1MINA සිට BRLවෙත R$ 1.489862 1MINA සිට CADවෙත C$ 0.368489 1MINA සිට BDTවෙත ৳ 32.230858 1MINA සිට NGNවෙත ₦ 424.16 1MINA සිට UAHවෙත ₴ 11.00165 1MINA සිට VESවෙත Bs 24.3892 1MINA සිට PKRවෙත Rs 74.715784 1MINA සිට KZTවෙත ₸ 135.460798 1MINA සිට THBවෙත ฿ 8.82783 1MINA සිට TWDවෙත NT$ 7.998067 1MINA සිට AEDවෙත د.إ 0.972917 1MINA සිට CHFවෙත Fr 0.220033 1MINA සිට HKDවෙත HK$ 2.06778 1MINA සිට MADවෙත .د.م 2.462779 1MINA සිට MXNවෙත $ 5.127034

Mina Protocol සම්පත්

Mina Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mina Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Mina Protocol (MINA) හි මිල කීයද? Mina Protocol (MINA)හි සජීවී මිල 0.2651 USD වේ. Mina Protocol (MINA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Mina Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 326.48M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MINAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2651 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Mina Protocol (MINA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Mina Protocol (MINA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.23B USD වේ. Mina Protocol (MINA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Mina Protocol (MINA) හි ඉහළම මිල 12.013 USD වේ. Mina Protocol (MINA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Mina Protocol (MINA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.28M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

