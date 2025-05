Minswap (MIN) යනු කුමක්ද

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

MEXC වෙතින් Minswap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Minswap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Minswap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Minswap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Minswap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Minswapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Minswap මිල ඉතිහාසය

MINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Minswap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Minswap (MIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Minswap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Minswap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MIN දේශීය මුදල් වෙත

1MIN සිට VNDවෙත ₫ 598.71735 1MIN සිට AUDවෙත A$ 0.0361925 1MIN සිට GBPවෙත £ 0.0175125 1MIN සිට EURවෙත € 0.0207815 1MIN සිට USDවෙත $ 0.02335 1MIN සිට MYRවෙත RM 0.099938 1MIN සිට TRYවෙත ₺ 0.9029445 1MIN සිට JPYවෙත ¥ 3.4055975 1MIN සිට RUBවෙත ₽ 1.879208 1MIN සිට INRවෙත ₹ 1.9966585 1MIN සිට IDRවෙත Rp 382.786824 1MIN සිට KRWවෙත ₩ 32.611544 1MIN සිට PHPවෙත ₱ 1.3017625 1MIN සිට EGPවෙත £E. 1.1705355 1MIN සිට BRLවෙත R$ 0.131227 1MIN සිට CADවෙත C$ 0.0324565 1MIN සිට BDTවෙත ৳ 2.838893 1MIN සිට NGNවෙත ₦ 37.36 1MIN සිට UAHවෙත ₴ 0.969025 1MIN සිට VESවෙත Bs 2.1482 1MIN සිට PKRවෙත Rs 6.580964 1MIN සිට KZTවෙත ₸ 11.931383 1MIN සිට THBවෙත ฿ 0.777555 1MIN සිට TWDවෙත NT$ 0.7044695 1MIN සිට AEDවෙත د.إ 0.0856945 1MIN සිට CHFවෙත Fr 0.0193805 1MIN සිට HKDවෙත HK$ 0.18213 1MIN සිට MADවෙත .د.م 0.2169215 1MIN සිට MXNවෙත $ 0.451589

Minswap සම්පත්

Minswap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Minswap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Minswap (MIN) හි මිල කීයද? Minswap (MIN)හි සජීවී මිල 0.02335 USD වේ. Minswap (MIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Minswap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 33.30M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02335 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Minswap (MIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Minswap (MIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.43B USD වේ. Minswap (MIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Minswap (MIN) හි ඉහළම මිල 0.07 USD වේ. Minswap (MIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Minswap (MIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 82.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

