සජීවී MultiBank Group සඳහා අද මිල 0.766 USD කි. MBG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MBG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MBG ගැන වැඩි විස්තර

MBG මිල තොරතුරු

MBG යනු කුමක්ද

MBG ධවල පත්‍රිකාව

MBG නිල වෙබ් අඩවිය

MBG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MBG මිල පුරෝකථනය

MBG ඉතිහාසය

MBG මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MBG-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MBG තත්කාල ගනුදෙනු

MultiBank Group ලාංඡනය

MultiBank Group මිල(MBG)

1 MBG සිට USD සජීවී මිල:

$0.7696
$0.7696$0.7696
+18.83%1D
USD
MultiBank Group (MBG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:59 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
පැය 24 පහළ
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
24H ඉහළ

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+1.22%

+18.83%

+15.04%

+15.04%

MultiBank Group (MBG) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.766. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.5 ක අවම අගයක් සහ $ 0.9 ක උපරිම අගයක් අතර MBG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MBGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.6915943417368275 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.36701751283509526 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MBG පසුගිය පැය තුල, +1.22% කින්, පැය 24 තුල, +18.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MultiBank Group (MBG) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3253

--
----

$ 18.17M
$ 18.17M$ 18.17M

$ 766.00M
$ 766.00M$ 766.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

MultiBank Group හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 18.17M වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් MBG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 766.00M කි.

MultiBank Group (MBG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MultiBank Groupහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.121952+18.83%
දින 30 යි$ -0.3212-29.55%
දින 60 යි$ -0.7482-49.42%
දින 90 යි$ -1.2141-61.32%
MultiBank Group අද මිල වෙනස

අද, MBG එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.121952 (+18.83%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MultiBank Group දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.3212 (-29.55%) කින් ඉහළ ගියේය.

MultiBank Group දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MBG එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.7482 (-49.42%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MultiBank Group දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -1.2141 (-61.32%), කින් චලනය විය.

MultiBank Group (MBG) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MultiBank Group මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MultiBank Group (MBG) යනු කුමක්ද

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MEXC වෙතින් MultiBank Group ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MultiBank Group ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MBG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MultiBank Group ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MultiBank Group මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MultiBank Group මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MultiBank Group (MBG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MultiBank Group (MBG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MultiBank Group සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MultiBank Group මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MultiBank Group (MBG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MultiBank GroupMBG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MBG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MultiBank Group (MBG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MultiBank Group මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MultiBank Group MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MBG දේශීය මුදල් වෙත

1 MultiBank Group(MBG) සිට VND
20,157.29
1 MultiBank Group(MBG) සිට AUD
A$1.17964
1 MultiBank Group(MBG) සිට GBP
0.58216
1 MultiBank Group(MBG) සිට EUR
0.65876
1 MultiBank Group(MBG) සිට USD
$0.766
1 MultiBank Group(MBG) සිට MYR
RM3.19422
1 MultiBank Group(MBG) සිට TRY
32.3252
1 MultiBank Group(MBG) සිට JPY
¥117.198
1 MultiBank Group(MBG) සිට ARS
ARS$1,111.74942
1 MultiBank Group(MBG) සිට RUB
62.22984
1 MultiBank Group(MBG) සිට INR
67.9442
1 MultiBank Group(MBG) සිට IDR
Rp12,766.66156
1 MultiBank Group(MBG) සිට PHP
45.30124
1 MultiBank Group(MBG) සිට EGP
￡E.36.2318
1 MultiBank Group(MBG) සිට BRL
R$4.0981
1 MultiBank Group(MBG) සිට CAD
C$1.08006
1 MultiBank Group(MBG) සිට BDT
93.32944
1 MultiBank Group(MBG) සිට NGN
1,100.57348
1 MultiBank Group(MBG) සිට COP
$2,934.86006
1 MultiBank Group(MBG) සිට ZAR
R.13.31308
1 MultiBank Group(MBG) සිට UAH
32.17966
1 MultiBank Group(MBG) සිට TZS
T.Sh.1,882.062
1 MultiBank Group(MBG) සිට VES
Bs174.648
1 MultiBank Group(MBG) සිට CLP
$722.338
1 MultiBank Group(MBG) සිට PKR
Rs215.10046
1 MultiBank Group(MBG) සිට KZT
402.51768
1 MultiBank Group(MBG) සිට THB
฿24.79542
1 MultiBank Group(MBG) සිට TWD
NT$23.71536
1 MultiBank Group(MBG) සිට AED
د.إ2.81122
1 MultiBank Group(MBG) සිට CHF
Fr0.6128
1 MultiBank Group(MBG) සිට HKD
HK$5.95182
1 MultiBank Group(MBG) සිට AMD
֏292.9184
1 MultiBank Group(MBG) සිට MAD
.د.م7.14678
1 MultiBank Group(MBG) සිට MXN
$14.21696
1 MultiBank Group(MBG) සිට SAR
ريال2.8725
1 MultiBank Group(MBG) සිට ETB
Br117.87974
1 MultiBank Group(MBG) සිට KES
KSh98.95954
1 MultiBank Group(MBG) සිට JOD
د.أ0.543094
1 MultiBank Group(MBG) සිට PLN
2.81888
1 MultiBank Group(MBG) සිට RON
лв3.3704
1 MultiBank Group(MBG) සිට SEK
kr7.33828
1 MultiBank Group(MBG) සිට BGN
лв1.29454
1 MultiBank Group(MBG) සිට HUF
Ft256.52574
1 MultiBank Group(MBG) සිට CZK
16.1626
1 MultiBank Group(MBG) සිට KWD
د.ك0.234396
1 MultiBank Group(MBG) සිට ILS
2.50482
1 MultiBank Group(MBG) සිට BOB
Bs5.2854
1 MultiBank Group(MBG) සිට AZN
1.3022
1 MultiBank Group(MBG) සිට TJS
SM7.06252
1 MultiBank Group(MBG) සිට GEL
2.07586
1 MultiBank Group(MBG) සිට AOA
Kz702.10794
1 MultiBank Group(MBG) සිට BHD
.د.ب0.288782
1 MultiBank Group(MBG) සිට BMD
$0.766
1 MultiBank Group(MBG) සිට DKK
kr4.95602
1 MultiBank Group(MBG) සිට HNL
L20.17644
1 MultiBank Group(MBG) සිට MUR
35.1594
1 MultiBank Group(MBG) සිට NAD
$13.2901
1 MultiBank Group(MBG) සිට NOK
kr7.8132
1 MultiBank Group(MBG) සිට NZD
$1.35582
1 MultiBank Group(MBG) සිට PAB
B/.0.766
1 MultiBank Group(MBG) සිට PGK
K3.2172
1 MultiBank Group(MBG) සිට QAR
ر.ق2.78824
1 MultiBank Group(MBG) සිට RSD
дин.77.81794
1 MultiBank Group(MBG) සිට UZS
soʻm9,119.04616
1 MultiBank Group(MBG) සිට ALL
L64.1525
1 MultiBank Group(MBG) සිට ANG
ƒ1.37114
1 MultiBank Group(MBG) සිට AWG
ƒ1.3788
1 MultiBank Group(MBG) සිට BBD
$1.532
1 MultiBank Group(MBG) සිට BAM
KM1.29454
1 MultiBank Group(MBG) සිට BIF
Fr2,252.806
1 MultiBank Group(MBG) සිට BND
$0.9958
1 MultiBank Group(MBG) සිට BSD
$0.766
1 MultiBank Group(MBG) සිට JMD
$122.6749
1 MultiBank Group(MBG) සිට KHR
3,088.7035
1 MultiBank Group(MBG) සිට KMF
Fr321.72
1 MultiBank Group(MBG) සිට LAK
16,652.17358
1 MultiBank Group(MBG) සිට LKR
රු233.247
1 MultiBank Group(MBG) සිට MDL
L13.09094
1 MultiBank Group(MBG) සිට MGA
Ar3,450.447
1 MultiBank Group(MBG) සිට MOP
P6.12034
1 MultiBank Group(MBG) සිට MVR
11.7964
1 MultiBank Group(MBG) සිට MWK
MK1,325.2566
1 MultiBank Group(MBG) සිට MZN
MT48.9857
1 MultiBank Group(MBG) සිට NPR
रु108.5422
1 MultiBank Group(MBG) සිට PYG
5,432.472
1 MultiBank Group(MBG) සිට RWF
Fr1,109.934
1 MultiBank Group(MBG) සිට SBD
$6.30418
1 MultiBank Group(MBG) සිට SCR
11.38276
1 MultiBank Group(MBG) සිට SRD
$29.491
1 MultiBank Group(MBG) සිට SVC
$6.68718
1 MultiBank Group(MBG) සිට SZL
L13.27478
1 MultiBank Group(MBG) සිට TMT
m2.68866
1 MultiBank Group(MBG) සිට TND
د.ت2.2597
1 MultiBank Group(MBG) සිට TTD
$5.17816
1 MultiBank Group(MBG) සිට UGX
Sh2,677.936
1 MultiBank Group(MBG) සිට XAF
Fr435.088
1 MultiBank Group(MBG) සිට XCD
$2.0682
1 MultiBank Group(MBG) සිට XOF
Fr435.088
1 MultiBank Group(MBG) සිට XPF
Fr78.898
1 MultiBank Group(MBG) සිට BWP
P10.28738
1 MultiBank Group(MBG) සිට BZD
$1.532
1 MultiBank Group(MBG) සිට CVE
$73.41344
1 MultiBank Group(MBG) සිට DJF
Fr135.582
1 MultiBank Group(MBG) සිට DOP
$49.26146
1 MultiBank Group(MBG) සිට DZD
د.ج99.94768
1 MultiBank Group(MBG) සිට FJD
$1.74648
1 MultiBank Group(MBG) සිට GNF
Fr6,660.37
1 MultiBank Group(MBG) සිට GTQ
Q5.86756
1 MultiBank Group(MBG) සිට GYD
$160.21656
1 MultiBank Group(MBG) සිට ISK
kr96.516

MultiBank Group පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල MultiBank Group වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MultiBank Group පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MultiBank Group (MBG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MBG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.766 USD වේ.
MBG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MBG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.766 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MultiBank Group හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MBG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MBG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MBG හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
MBG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.6915943417368275 USD ක ATH මිලක් MBG අත්කර ගති.
MBG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.36701751283509526 USD ක ATL මිලක් MBG අත්කර ගති.
MBG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MBG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 18.17M USD වේ.
මේ වසර තුලදී MBG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MBG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MBG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:59 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

