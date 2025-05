Heroes of Mavia (MAVIA) යනු කුමක්ද

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

MEXC වෙතින් Heroes of Mavia ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Heroes of Mavia ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAVIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Heroes of Mavia ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Heroes of Mavia මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Heroes of Mavia මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Heroes of Mavia,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAVIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Heroes of Maviaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Heroes of Mavia මිල ඉතිහාසය

MAVIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAVIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Heroes of Mavia මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Heroes of Mavia (MAVIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Heroes of Mavia මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Heroes of Mavia MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAVIA දේශීය මුදල් වෙත

1MAVIA සිට VNDවෙත ₫ 5,810.2506 1MAVIA සිට AUDවෙත A$ 0.35123 1MAVIA සිට GBPවෙත £ 0.16995 1MAVIA සිට EURවෙත € 0.201674 1MAVIA සිට USDවෙත $ 0.2266 1MAVIA සිට MYRවෙත RM 0.969848 1MAVIA සිට TRYවෙත ₺ 8.764888 1MAVIA සිට JPYවෙත ¥ 33.022418 1MAVIA සිට RUBවෙත ₽ 18.239034 1MAVIA සිට INRවෙත ₹ 19.369768 1MAVIA සිට IDRවෙත Rp 3,714.753504 1MAVIA සිට KRWවෙත ₩ 316.03902 1MAVIA සිට PHPවෙත ₱ 12.63295 1MAVIA සිට EGPවෙත £E. 11.366256 1MAVIA සිට BRLවෙත R$ 1.271226 1MAVIA සිට CADවෙත C$ 0.314974 1MAVIA සිට BDTවෙත ৳ 27.550028 1MAVIA සිට NGNවෙත ₦ 362.56 1MAVIA සිට UAHවෙත ₴ 9.4039 1MAVIA සිට VESවෙත Bs 20.8472 1MAVIA සිට PKRවෙත Rs 63.864944 1MAVIA සිට KZTවෙත ₸ 115.788068 1MAVIA සිට THBවෙත ฿ 7.543514 1MAVIA සිට TWDවෙත NT$ 6.841054 1MAVIA සිට AEDවෙත د.إ 0.831622 1MAVIA සිට CHFවෙත Fr 0.188078 1MAVIA සිට HKDවෙත HK$ 1.76748 1MAVIA සිට MADවෙත .د.م 2.105114 1MAVIA සිට MXNවෙත $ 4.380178

Heroes of Mavia සම්පත්

Heroes of Mavia පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Heroes of Mavia පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Heroes of Mavia (MAVIA) හි මිල කීයද? Heroes of Mavia (MAVIA)හි සජීවී මිල 0.2266 USD වේ. Heroes of Mavia (MAVIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Heroes of Mavia හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 25.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAVIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2266 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Heroes of Mavia (MAVIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Heroes of Mavia (MAVIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 111.93M USD වේ. Heroes of Mavia (MAVIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Heroes of Mavia (MAVIA) හි ඉහළම මිල 10.7952 USD වේ. Heroes of Mavia (MAVIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Heroes of Mavia (MAVIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 560.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

