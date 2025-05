MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

නමMAVIA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.890

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)5.36%

සංසරණ සැපයුම111,931,126

උපරිම සැපයුම256,989,887.032251

මුළු සැපයුම250,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.4355%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ10.70544724630311,2024-02-18

අඩුම මිල0.09690384445875239,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

