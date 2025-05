Maverick Protocol (MAV) යනු කුමක්ද

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Maverick Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Maverick Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Maverick Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Maverick Protocol මිල ඉතිහාසය

MAVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Maverick Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Maverick Protocol (MAV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MAV දේශීය මුදල් වෙත

Maverick Protocol සම්පත්

Maverick Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Maverick Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Maverick Protocol (MAV) හි මිල කීයද? Maverick Protocol (MAV)හි සජීවී මිල 0.07352 USD වේ. Maverick Protocol (MAV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Maverick Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 43.85M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07352 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Maverick Protocol (MAV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Maverick Protocol (MAV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 596.43M USD වේ. Maverick Protocol (MAV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Maverick Protocol (MAV) හි ඉහළම මිල 0.8194 USD වේ. Maverick Protocol (MAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Maverick Protocol (MAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 774.03K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

