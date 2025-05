PlatON (LAT) යනු කුමක්ද

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

PlatON මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PlatON,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PlatONමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PlatON මිල ඉතිහාසය

LATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PlatON මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LAT දේශීය මුදල් වෙත

PlatON සම්පත්

PlatON පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PlatON පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PlatON (LAT) හි මිල කීයද? PlatON (LAT)හි සජීවී මිල 0.004119 USD වේ. PlatON (LAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PlatON හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 26.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004119 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PlatON (LAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PlatON (LAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 6.53B USD වේ. PlatON (LAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PlatON (LAT) හි ඉහළම මිල 4.5 USD වේ. PlatON (LAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PlatON (LAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 138.37K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

