Katana Inu (KATA) යනු කුමක්ද

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

MEXC වෙතින් Katana Inu ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Katana Inu ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KATA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Katana Inu ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Katana Inu මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Katana Inu මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Katana Inu,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KATA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Katana Inuමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Katana Inu මිල ඉතිහාසය

KATAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KATAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Katana Inu මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Katana Inu (KATA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Katana Inu මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Katana Inu MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1KATA සිට VNDවෙත ₫ 5.63999436 1KATA සිට AUDවෙත A$ 0.000340938 1KATA සිට GBPවෙත £ 0.00016497 1KATA සිට EURවෙත € 0.0001957644 1KATA සිට USDවෙත $ 0.00021996 1KATA සිට MYRවෙත RM 0.0009414288 1KATA සිට TRYවෙත ₺ 0.0085256496 1KATA සිට JPYවෙත ¥ 0.0321295572 1KATA සිට RUBවෙත ₽ 0.0176781852 1KATA සිට INRවෙත ₹ 0.0188461728 1KATA සිට IDRවෙත Rp 3.6659985336 1KATA සිට KRWවෙත ₩ 0.307636056 1KATA සිට PHPවෙත ₱ 0.0122715684 1KATA සිට EGPවෙත £E. 0.0110881836 1KATA සිට BRLවෙත R$ 0.0012383748 1KATA සිට CADවෙත C$ 0.0003057444 1KATA සිට BDTවෙත ৳ 0.0266745492 1KATA සිට NGNවෙත ₦ 0.351936 1KATA සිට UAHවෙත ₴ 0.0091195416 1KATA සිට VESවෙත Bs 0.02023632 1KATA සිට PKRවෙත Rs 0.0618021612 1KATA සිට KZTවෙත ₸ 0.1122807816 1KATA සිට THBවෙත ฿ 0.007346664 1KATA සිට TWDවෙත NT$ 0.0066449916 1KATA සිට AEDවෙත د.إ 0.0008072532 1KATA සිට CHFවෙත Fr 0.0001847664 1KATA සිට HKDවෙත HK$ 0.001715688 1KATA සිට MADවෙත .د.م 0.0020522268 1KATA සිට MXNවෙත $ 0.0042650244

Katana Inu සම්පත්

Katana Inu පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Katana Inu පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Katana Inu (KATA) හි මිල කීයද? Katana Inu (KATA)හි සජීවී මිල 0.00021996 USD වේ. Katana Inu (KATA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Katana Inu හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.20M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KATAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00021996 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Katana Inu (KATA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Katana Inu (KATA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 37.30B USD වේ. Katana Inu (KATA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Katana Inu (KATA) හි ඉහළම මිල 0.0031 USD වේ. Katana Inu (KATA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Katana Inu (KATA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 199.67K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

