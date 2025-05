KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

නමKATA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1148

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම37,298,973,925

උපරිම සැපයුම50,000,000,000

මුළු සැපයුම50,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.7459%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.00829882791721224,2021-12-24

අඩුම මිල0.000108333941103047,2022-12-23

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

