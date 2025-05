Karrat (KARRAT) යනු කුමක්ද

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Karrat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KARRAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Karratමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Karrat මිල ඉතිහාසය

KARRATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KARRATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Karrat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Karrat (KARRAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KARRAT දේශීය මුදල් වෙත

1KARRAT සිට VNDවෙත ₫ 1,951.2801 1KARRAT සිට AUDවෙත A$ 0.117955 1KARRAT සිට GBPවෙත £ 0.057075 1KARRAT සිට EURවෙත € 0.067729 1KARRAT සිට USDවෙත $ 0.0761 1KARRAT සිට MYRවෙත RM 0.325708 1KARRAT සිට TRYවෙත ₺ 2.943548 1KARRAT සිට JPYවෙත ¥ 11.1106 1KARRAT සිට RUBවෙත ₽ 6.119962 1KARRAT සිට INRවෙත ₹ 6.508833 1KARRAT සිට IDRවෙත Rp 1,247.540784 1KARRAT සිට KRWවෙත ₩ 106.43346 1KARRAT සිට PHPවෙත ₱ 4.247141 1KARRAT සිට EGPවෙත £E. 3.817176 1KARRAT සිට BRLවෙත R$ 0.428443 1KARRAT සිට CADවෙත C$ 0.105779 1KARRAT සිට BDTවෙත ৳ 9.252238 1KARRAT සිට NGNවෙත ₦ 121.76 1KARRAT සිට UAHවෙත ₴ 3.15815 1KARRAT සිට VESවෙත Bs 7.0012 1KARRAT සිට PKRවෙත Rs 21.448024 1KARRAT සිට KZTවෙත ₸ 38.885578 1KARRAT සිට THBවෙත ฿ 2.535652 1KARRAT සිට TWDවෙත NT$ 2.296698 1KARRAT සිට AEDවෙත د.إ 0.279287 1KARRAT සිට CHFවෙත Fr 0.063163 1KARRAT සිට HKDවෙත HK$ 0.59358 1KARRAT සිට MADවෙත .د.م 0.706969 1KARRAT සිට MXNවෙත $ 1.471774

Karrat සම්පත්

Karrat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Karrat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Karrat (KARRAT) හි මිල කීයද? Karrat (KARRAT)හි සජීවී මිල 0.0761 USD වේ. Karrat (KARRAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Karrat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 24.63M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KARRATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0761 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Karrat (KARRAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Karrat (KARRAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 323.69M USD වේ. Karrat (KARRAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Karrat (KARRAT) හි ඉහළම මිල 1.3297 USD වේ. Karrat (KARRAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Karrat (KARRAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 71.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

