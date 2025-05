JOE (JOE) යනු කුමක්ද

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

MEXC වෙතින් JOE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ JOE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JOE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ JOE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ JOE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

JOE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ JOE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JOE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ JOEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

JOE මිල ඉතිහාසය

JOEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JOEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ JOE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

JOE (JOE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JOE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් JOE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JOE දේශීය මුදල් වෙත

1JOE සිට VNDවෙත ₫ 5,399.9946 1JOE සිට AUDවෙත A$ 0.32643 1JOE සිට GBPවෙත £ 0.15795 1JOE සිට EURවෙත € 0.187434 1JOE සිට USDවෙත $ 0.2106 1JOE සිට MYRවෙත RM 0.901368 1JOE සිට TRYවෙත ₺ 8.162856 1JOE සිට JPYවෙත ¥ 30.756024 1JOE සිට RUBවෙත ₽ 16.925922 1JOE සිට INRවෙත ₹ 18.050526 1JOE සිට IDRවෙත Rp 3,509.998596 1JOE සිට KRWවෙත ₩ 294.54516 1JOE සිට PHPවෙත ₱ 11.749374 1JOE සිට EGPවෙත £E. 10.616346 1JOE සිට BRLවෙත R$ 1.185678 1JOE සිට CADවෙත C$ 0.292734 1JOE සිට BDTවෙත ৳ 25.539462 1JOE සිට NGNවෙත ₦ 336.96 1JOE සිට UAHවෙත ₴ 8.731476 1JOE සිට VESවෙත Bs 19.3752 1JOE සිට PKRවෙත Rs 59.172282 1JOE සිට KZTවෙත ₸ 107.502876 1JOE සිට THBවෙත ฿ 7.03404 1JOE සිට TWDවෙත NT$ 6.36012 1JOE සිට AEDවෙත د.إ 0.772902 1JOE සිට CHFවෙත Fr 0.176904 1JOE සිට HKDවෙත HK$ 1.64268 1JOE සිට MADවෙත .د.م 1.964898 1JOE සිට MXNවෙත $ 4.083534

JOE සම්පත්

JOE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: JOE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද JOE (JOE) හි මිල කීයද? JOE (JOE)හි සජීවී මිල 0.2106 USD වේ. JOE (JOE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? JOE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 83.85M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JOEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2106 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. JOE (JOE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? JOE (JOE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 398.14M USD වේ. JOE (JOE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, JOE (JOE) හි ඉහළම මිල 4.258 USD වේ. JOE (JOE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? JOE (JOE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 417.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

