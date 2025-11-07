හුවමාරුවDEX+
සජීවී JDcom සඳහා අද මිල 31.94 USD කි. JDON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JDON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JDON ගැන වැඩි විස්තර

JDON මිල තොරතුරු

JDON යනු කුමක්ද

JDON නිල වෙබ් අඩවිය

JDON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JDON මිල පුරෝකථනය

JDON ඉතිහාසය

JDON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

JDON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

JDON තත්කාල ගනුදෙනු

JDcom ලාංඡනය

JDcom මිල(JDON)

1 JDON සිට USD සජීවී මිල:

$31.94
+0.59%1D
USD
JDcom (JDON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:41:54 (UTC+8)

JDcom (JDON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 31.75
පැය 24 පහළ
$ 32.71
24H ඉහළ

$ 31.75
$ 32.71
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
+0.25%

+0.59%

-3.71%

-3.71%

JDcom (JDON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 31.94. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 31.75 ක අවම අගයක් සහ $ 32.71 ක උපරිම අගයක් අතර JDON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JDONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 36.90868486875765 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 30.590269632126216 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JDON පසුගිය පැය තුල, +0.25% කින්, පැය 24 තුල, +0.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

JDcom (JDON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2134

$ 960.76K
$ 57.21K
$ 960.76K
30.08K
30,080.03547309
ETH

JDcom හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 960.76K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.21K වේ. මුළු සැපයුම 30.08K සමඟින් JDON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 30080.03547309 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 960.76K කි.

JDcom (JDON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා JDcomහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.1873+0.59%
දින 30 යි$ -2.64-7.64%
දින 60 යි$ +11.94+59.70%
දින 90 යි$ +11.94+59.70%
JDcom අද මිල වෙනස

අද, JDON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.1873 (+0.59%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

JDcom දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -2.64 (-7.64%) කින් ඉහළ ගියේය.

JDcom දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, JDON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +11.94 (+59.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

JDcom දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +11.94 (+59.70%), කින් චලනය විය.

JDcom (JDON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් JDcom මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

JDcom (JDON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් JDcom ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ JDcom ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JDON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ JDcom ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ JDcom මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

JDcom මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ JDcom (JDON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ JDcom (JDON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? JDcom සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් JDcom මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JDcom (JDON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JDcomJDON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JDON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

JDcom (JDON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JDcom මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් JDcom MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JDON දේශීය මුදල් වෙත

1 JDcom(JDON) සිට VND
840,501.1
1 JDcom(JDON) සිට AUD
A$49.1876
1 JDcom(JDON) සිට GBP
24.2744
1 JDcom(JDON) සිට EUR
27.4684
1 JDcom(JDON) සිට USD
$31.94
1 JDcom(JDON) සිට MYR
RM133.1898
1 JDcom(JDON) සිට TRY
1,347.868
1 JDcom(JDON) සිට JPY
¥4,886.82
1 JDcom(JDON) සිට ARS
ARS$46,356.7578
1 JDcom(JDON) සිට RUB
2,594.8056
1 JDcom(JDON) සිට INR
2,833.078
1 JDcom(JDON) සිට IDR
Rp532,333.1204
1 JDcom(JDON) සිට PHP
1,888.9316
1 JDcom(JDON) සිට EGP
￡E.1,510.762
1 JDcom(JDON) සිට BRL
R$170.879
1 JDcom(JDON) සිට CAD
C$45.0354
1 JDcom(JDON) සිට BDT
3,891.5696
1 JDcom(JDON) සිට NGN
45,890.7532
1 JDcom(JDON) සිට COP
$122,375.2354
1 JDcom(JDON) සිට ZAR
R.555.1172
1 JDcom(JDON) සිට UAH
1,341.7994
1 JDcom(JDON) සිට TZS
T.Sh.78,476.58
1 JDcom(JDON) සිට VES
Bs7,282.32
1 JDcom(JDON) සිට CLP
$30,119.42
1 JDcom(JDON) සිට PKR
Rs8,969.0714
1 JDcom(JDON) සිට KZT
16,783.8312
1 JDcom(JDON) සිට THB
฿1,033.8978
1 JDcom(JDON) සිට TWD
NT$988.8624
1 JDcom(JDON) සිට AED
د.إ117.2198
1 JDcom(JDON) සිට CHF
Fr25.552
1 JDcom(JDON) සිට HKD
HK$248.1738
1 JDcom(JDON) සිට AMD
֏12,213.856
1 JDcom(JDON) සිට MAD
.د.م298.0002
1 JDcom(JDON) සිට MXN
$592.8064
1 JDcom(JDON) සිට SAR
ريال119.775
1 JDcom(JDON) සිට ETB
Br4,915.2466
1 JDcom(JDON) සිට KES
KSh4,126.3286
1 JDcom(JDON) සිට JOD
د.أ22.64546
1 JDcom(JDON) සිට PLN
117.5392
1 JDcom(JDON) සිට RON
лв140.536
1 JDcom(JDON) සිට SEK
kr305.9852
1 JDcom(JDON) සිට BGN
лв53.9786
1 JDcom(JDON) සිට HUF
Ft10,692.8732
1 JDcom(JDON) සිට CZK
673.934
1 JDcom(JDON) සිට KWD
د.ك9.77364
1 JDcom(JDON) සිට ILS
104.4438
1 JDcom(JDON) සිට BOB
Bs220.386
1 JDcom(JDON) සිට AZN
54.298
1 JDcom(JDON) සිට TJS
SM294.4868
1 JDcom(JDON) සිට GEL
86.5574
1 JDcom(JDON) සිට AOA
Kz29,275.8846
1 JDcom(JDON) සිට BHD
.د.ب12.04138
1 JDcom(JDON) සිට BMD
$31.94
1 JDcom(JDON) සිට DKK
kr206.6518
1 JDcom(JDON) සිට HNL
L841.2996
1 JDcom(JDON) සිට MUR
1,466.046
1 JDcom(JDON) සිට NAD
$554.159
1 JDcom(JDON) සිට NOK
kr326.1074
1 JDcom(JDON) සිට NZD
$56.5338
1 JDcom(JDON) සිට PAB
B/.31.94
1 JDcom(JDON) සිට PGK
K134.148
1 JDcom(JDON) සිට QAR
ر.ق116.2616
1 JDcom(JDON) සිට RSD
дин.3,245.104
1 JDcom(JDON) සිට UZS
soʻm380,238.0344
1 JDcom(JDON) සිට ALL
L2,674.975
1 JDcom(JDON) සිට ANG
ƒ57.1726
1 JDcom(JDON) සිට AWG
ƒ57.492
1 JDcom(JDON) සිට BBD
$63.88
1 JDcom(JDON) සිට BAM
KM53.9786
1 JDcom(JDON) සිට BIF
Fr93,935.54
1 JDcom(JDON) සිට BND
$41.522
1 JDcom(JDON) සිට BSD
$31.94
1 JDcom(JDON) සිට JMD
$5,115.191
1 JDcom(JDON) සිට KHR
128,790.065
1 JDcom(JDON) සිට KMF
Fr13,414.8
1 JDcom(JDON) සිට LAK
694,347.8122
1 JDcom(JDON) සිට LKR
රු9,725.73
1 JDcom(JDON) සිට MDL
L545.8546
1 JDcom(JDON) සිට MGA
Ar143,873.73
1 JDcom(JDON) සිට MOP
P255.2006
1 JDcom(JDON) සිට MVR
491.876
1 JDcom(JDON) සිට MWK
MK55,259.394
1 JDcom(JDON) සිට MZN
MT2,042.563
1 JDcom(JDON) සිට NPR
रु4,525.898
1 JDcom(JDON) සිට PYG
226,518.48
1 JDcom(JDON) සිට RWF
Fr46,281.06
1 JDcom(JDON) සිට SBD
$262.8662
1 JDcom(JDON) සිට SCR
474.6284
1 JDcom(JDON) සිට SRD
$1,229.69
1 JDcom(JDON) සිට SVC
$278.8362
1 JDcom(JDON) සිට SZL
L553.5202
1 JDcom(JDON) සිට TMT
m112.1094
1 JDcom(JDON) සිට TND
د.ت94.223
1 JDcom(JDON) සිට TTD
$215.9144
1 JDcom(JDON) සිට UGX
Sh111,662.24
1 JDcom(JDON) සිට XAF
Fr18,141.92
1 JDcom(JDON) සිට XCD
$86.238
1 JDcom(JDON) සිට XOF
Fr18,141.92
1 JDcom(JDON) සිට XPF
Fr3,289.82
1 JDcom(JDON) සිට BWP
P428.9542
1 JDcom(JDON) සිට BZD
$63.88
1 JDcom(JDON) සිට CVE
$3,061.1296
1 JDcom(JDON) සිට DJF
Fr5,653.38
1 JDcom(JDON) සිට DOP
$2,054.0614
1 JDcom(JDON) සිට DZD
د.ج4,166.8924
1 JDcom(JDON) සිට FJD
$72.8232
1 JDcom(JDON) සිට GNF
Fr277,718.3
1 JDcom(JDON) සිට GTQ
Q244.6604
1 JDcom(JDON) සිට GYD
$6,680.5704
1 JDcom(JDON) සිට ISK
kr4,024.44

JDcom සම්පත්

JDcom පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල JDcom වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: JDcom පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

JDcom (JDON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JDON හි සජීවී මිල, USD වලින් 31.94 USD වේ.
JDON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JDON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 31.94 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
JDcom හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JDON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 960.76K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JDON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JDON හි සංසරණ සැපයුම 30.08K USD වේ.
JDON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
36.90868486875765 USD ක ATH මිලක් JDON අත්කර ගති.
JDON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
30.590269632126216 USD ක ATL මිලක් JDON අත්කර ගති.
JDON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JDON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.21K USD වේ.
මේ වසර තුලදී JDON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JDON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JDON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:41:54 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

JDON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 31.94 USD

JDON වෙළඳාම

JDON/USDT
$31.94
$31.94$31.94
+0.53%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

