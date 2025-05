IQ (IQ) යනු කුමක්ද

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ IQ,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IQ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ IQමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

IQ මිල ඉතිහාසය

IQහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IQහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ IQ මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

IQ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: IQ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද IQ (IQ) හි මිල කීයද? IQ (IQ)හි සජීවී මිල 0.004469 USD වේ. IQ (IQ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? IQ හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 96.61M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IQහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004469 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. IQ (IQ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? IQ (IQ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 21.62B USD වේ. IQ (IQ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, IQ (IQ) හි ඉහළම මිල 0.04 USD වේ. IQ (IQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? IQ (IQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 293.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

