The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

නමIQ

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.388

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.03%

සංසරණ සැපයුම21,618,292,951.929

උපරිම සැපයුම60,000,000,000

මුළු සැපයුම21,618,292,951.929

සංසරණ අනුපාතය0.3603%

නිකුත් කළ දිනය2018-07-14 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.07653030008077621,2018-07-16

අඩුම මිල0.000624084526758,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්EOS

