MIOTAC (IOTA) යනු කුමක්ද

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

MEXC වෙතින් MIOTAC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MIOTAC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IOTA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MIOTAC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MIOTAC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MIOTAC මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MIOTAC,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IOTA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MIOTACමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MIOTAC මිල ඉතිහාසය

IOTAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IOTAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MIOTAC මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MIOTAC (IOTA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MIOTAC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MIOTAC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IOTA දේශීය මුදල් වෙත

1IOTA සිට VNDවෙත ₫ 5,910.2505 1IOTA සිට AUDවෙත A$ 0.35958 1IOTA සිට GBPවෙත £ 0.172875 1IOTA සිට EURවෙත € 0.205145 1IOTA සිට USDවෙත $ 0.2305 1IOTA සිට MYRවෙත RM 0.98654 1IOTA සිට TRYවෙත ₺ 8.918045 1IOTA සිට JPYවෙත ¥ 33.653 1IOTA සිට RUBවෙත ₽ 18.548335 1IOTA සිට INRවෙත ₹ 19.714665 1IOTA සිට IDRවෙත Rp 3,778.68792 1IOTA සිට KRWවෙත ₩ 321.92552 1IOTA සිට PHPවෙත ₱ 12.864205 1IOTA සිට EGPවෙත £E. 11.554965 1IOTA සිට BRLවෙත R$ 1.297715 1IOTA සිට CADවෙත C$ 0.320395 1IOTA සිට BDTවෙත ৳ 28.02419 1IOTA සිට NGNවෙත ₦ 368.8 1IOTA සිට UAHවෙත ₴ 9.56575 1IOTA සිට VESවෙත Bs 21.206 1IOTA සිට PKRවෙත Rs 64.96412 1IOTA සිට KZTවෙත ₸ 117.78089 1IOTA සිට THBවෙත ฿ 7.677955 1IOTA සිට TWDවෙත NT$ 6.95649 1IOTA සිට AEDවෙත د.إ 0.845935 1IOTA සිට CHFවෙත Fr 0.191315 1IOTA සිට HKDවෙත HK$ 1.7979 1IOTA සිට MADවෙත .د.م 2.141345 1IOTA සිට MXNවෙත $ 4.45326

MIOTAC සම්පත්

MIOTAC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MIOTAC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MIOTAC (IOTA) හි මිල කීයද? MIOTAC (IOTA)හි සජීවී මිල 0.2305 USD වේ. MIOTAC (IOTA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MIOTAC හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IOTAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2305 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MIOTAC (IOTA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MIOTAC (IOTA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MIOTAC (IOTA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MIOTAC (IOTA) හි ඉහළම මිල 0.6299 USD වේ. MIOTAC (IOTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MIOTAC (IOTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.68M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.