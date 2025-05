HashKey Platform (HSK) යනු කුමක්ද

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

MEXC වෙතින් HashKey Platform ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HashKey Platform ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HSK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HashKey Platform ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HashKey Platform මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HashKey Platform මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HashKey Platform,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HSK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HashKey Platformමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HashKey Platform මිල ඉතිහාසය

HSKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HSKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HashKey Platform මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HashKey Platform (HSK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HashKey Platform මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HashKey Platform MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HSK දේශීය මුදල් වෙත

1HSK සිට VNDවෙත ₫ 9,641.016 1HSK සිට AUDවෙත A$ 0.58656 1HSK සිට GBPවෙත £ 0.282 1HSK සිට EURවෙත € 0.33464 1HSK සිට USDවෙත $ 0.376 1HSK සිට MYRවෙත RM 1.60928 1HSK සිට TRYවෙත ₺ 14.54744 1HSK සිට JPYවෙත ¥ 54.90352 1HSK සිට RUBවෙත ₽ 30.25296 1HSK සිට INRවෙත ₹ 32.15928 1HSK සිට IDRවෙත Rp 6,163.93344 1HSK සිට KRWවෙත ₩ 525.8736 1HSK සිට PHPවෙත ₱ 20.98456 1HSK සිට EGPවෙත £E. 18.85264 1HSK සිට BRLවෙත R$ 2.11688 1HSK සිට CADවෙත C$ 0.52264 1HSK සිට BDTවෙත ৳ 45.71408 1HSK සිට NGNවෙත ₦ 601.6 1HSK සිට UAHවෙත ₴ 15.604 1HSK සිට VESවෙත Bs 34.592 1HSK සිට PKRවෙත Rs 105.97184 1HSK සිට KZTවෙත ₸ 192.12848 1HSK සිට THBවෙත ฿ 12.52832 1HSK සිට TWDවෙත NT$ 11.35144 1HSK සිට AEDවෙත د.إ 1.37992 1HSK සිට CHFවෙත Fr 0.31208 1HSK සිට HKDවෙත HK$ 2.9328 1HSK සිට MADවෙත .د.م 3.49304 1HSK සිට MXNවෙත $ 7.27184

HashKey Platform සම්පත්

HashKey Platform පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HashKey Platform පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HashKey Platform (HSK) හි මිල කීයද? HashKey Platform (HSK)හි සජීවී මිල 0.376 USD වේ. HashKey Platform (HSK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HashKey Platform හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 49.82M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HSKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.376 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HashKey Platform (HSK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HashKey Platform (HSK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 132.50M USD වේ. HashKey Platform (HSK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HashKey Platform (HSK) හි ඉහළම මිල 2.5982 USD වේ. HashKey Platform (HSK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HashKey Platform (HSK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 70.30K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.