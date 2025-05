Hifi Finance (HIFI) යනු කුමක්ද

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

MEXC වෙතින් Hifi Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hifi Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Hifi Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hifi Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HIFI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hifi Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hifi Finance මිල ඉතිහාසය

HIFIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HIFIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hifi Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hifi Finance (HIFI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hifi Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hifi Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HIFI දේශීය මුදල් වෙත

1HIFI සිට VNDවෙත ₫ 3,094.8687 1HIFI සිට AUDවෙත A$ 0.187085 1HIFI සිට GBPවෙත £ 0.090525 1HIFI සිට EURවෙත € 0.107423 1HIFI සිට USDවෙත $ 0.1207 1HIFI සිට MYRවෙත RM 0.516596 1HIFI සිට TRYවෙත ₺ 4.678332 1HIFI සිට JPYවෙත ¥ 17.624614 1HIFI සිට RUBවෙත ₽ 9.700659 1HIFI සිට INRවෙත ₹ 10.341576 1HIFI සිට IDRවෙත Rp 2,011.665862 1HIFI සිට KRWවෙත ₩ 168.81102 1HIFI සිට PHPවෙත ₱ 6.733853 1HIFI සිට EGPවෙත £E. 6.080866 1HIFI සිට BRLවෙත R$ 0.679541 1HIFI සිට CADවෙත C$ 0.167773 1HIFI සිට BDTවෙත ৳ 14.637289 1HIFI සිට NGNවෙත ₦ 193.12 1HIFI සිට UAHවෙත ₴ 5.004222 1HIFI සිට VESවෙත Bs 11.1044 1HIFI සිට PKRවෙත Rs 33.913079 1HIFI සිට KZTවෙත ₸ 61.612522 1HIFI සිට THBවෙත ฿ 4.03138 1HIFI සිට TWDවෙත NT$ 3.642726 1HIFI සිට AEDවෙත د.إ 0.442969 1HIFI සිට CHFවෙත Fr 0.100181 1HIFI සිට HKDවෙත HK$ 0.94146 1HIFI සිට MADවෙත .د.م 1.126131 1HIFI සිට MXNවෙත $ 2.340373

Hifi Finance සම්පත්

Hifi Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hifi Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hifi Finance (HIFI) හි මිල කීයද? Hifi Finance (HIFI)හි සජීවී මිල 0.1207 USD වේ. Hifi Finance (HIFI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hifi Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.12M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HIFIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1207 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hifi Finance (HIFI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hifi Finance (HIFI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 141.81M USD වේ. Hifi Finance (HIFI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hifi Finance (HIFI) හි ඉහළම මිල 2.6371 USD වේ. Hifi Finance (HIFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hifi Finance (HIFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.94M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

