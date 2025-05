HIFI

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

නමHIFI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1027

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)12.03%

සංසරණ සැපයුම141,814,027.07234302

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම166,814,027.07234302

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ2.6057193937436143,2023-09-16

අඩුම මිල0.08064319389380813,2025-05-31

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

