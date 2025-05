Humans.ai (HEART) යනු කුමක්ද

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

MEXC වෙතින් Humans.ai ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Humans.ai ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HEART ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Humans.ai ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Humans.ai මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Humans.ai මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Humans.ai,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HEART හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Humans.aiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Humans.ai මිල ඉතිහාසය

HEARTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HEARTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Humans.ai මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Humans.ai (HEART) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Humans.ai මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Humans.ai MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HEART දේශීය මුදල් වෙත

1HEART සිට VNDවෙත ₫ 335.615049 1HEART සිට AUDවෙත A$ 0.02028795 1HEART සිට GBPවෙත £ 0.00981675 1HEART සිට EURවෙත € 0.01164921 1HEART සිට USDවෙත $ 0.013089 1HEART සිට MYRවෙත RM 0.05602092 1HEART සිට TRYවෙත ₺ 0.50732964 1HEART සිට JPYවෙත ¥ 1.91125578 1HEART සිට RUBවෙත ₽ 1.05196293 1HEART සිට INRවෙත ₹ 1.12146552 1HEART සිට IDRවෙත Rp 218.14991274 1HEART සිට KRWවෙත ₩ 18.3062754 1HEART සිට PHPවෙත ₱ 0.73023531 1HEART සිට EGPවෙත £E. 0.65942382 1HEART සිට BRLවෙත R$ 0.07369107 1HEART සිට CADවෙත C$ 0.01819371 1HEART සිට BDTවෙත ৳ 1.58730303 1HEART සිට NGNවෙත ₦ 20.9424 1HEART සිට UAHවෙත ₴ 0.54266994 1HEART සිට VESවෙත Bs 1.204188 1HEART සිට PKRවෙත Rs 3.67761633 1HEART සිට KZTවෙත ₸ 6.68141094 1HEART සිට THBවෙත ฿ 0.4371726 1HEART සිට TWDවෙත NT$ 0.39502602 1HEART සිට AEDවෙත د.إ 0.04803663 1HEART සිට CHFවෙත Fr 0.01086387 1HEART සිට HKDවෙත HK$ 0.1020942 1HEART සිට MADවෙත .د.م 0.12212037 1HEART සිට MXNවෙත $ 0.25379571

Humans.ai සම්පත්

Humans.ai පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: