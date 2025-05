HEART

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

නමHEART

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.426

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,01%

සංසරණ සැපයුම7 800 000 000

උපරිම සැපයුම7 800 000 000

මුළු සැපයුම7 800 000 000

සංසරණ අනුපාතය1%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2225645689375892,2021-12-27

අඩුම මිල0.003675394095500101,2022-12-16

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමHumans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.