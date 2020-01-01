Hydranet (HDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hydranet (HDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, HydranetHDN හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Hydranet (HDN) තොරතුරු

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

https://hydranet.ai/
https://hydranet.ai/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://docs.hydranet.ai/welcome
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430

Hydranet (HDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Hydranet (HDN) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 7.32M
මුළු සැපයුම:
$ 300.00M
සංසරණ සැපයුම:
$ 183.41M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 11.98M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.1795
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.001732296451158479
වත්මන් මිල:
$ 0.03993
Hydranet (HDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා HydranetHDN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම HDN ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු HDN ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට HDN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, HDN ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

