HAROLD (HAROLD) යනු කුමක්ද

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

MEXC වෙතින් HAROLD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HAROLD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HAROLD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HAROLD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HAROLD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HAROLD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HAROLD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HAROLD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HAROLDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HAROLD මිල ඉතිහාසය

HAROLDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HAROLDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HAROLD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HAROLD (HAROLD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HAROLD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HAROLD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HAROLD දේශීය මුදල් වෙත

1HAROLD සිට VNDවෙත ₫ 41,79483 1HAROLD සිට AUDවෙත A$ 0,0025265 1HAROLD සිට GBPවෙත £ 0,0012225 1HAROLD සිට EURවෙත € 0,0014507 1HAROLD සිට USDවෙත $ 0,00163 1HAROLD සිට MYRවෙත RM 0,0069764 1HAROLD සිට TRYවෙත ₺ 0,0631788 1HAROLD සිට JPYවෙත ¥ 0,2380126 1HAROLD සිට RUBවෙත ₽ 0,1310031 1HAROLD සිට INRවෙත ₹ 0,1396584 1HAROLD සිට IDRවෙත Rp 27,1666558 1HAROLD සිට KRWවෙත ₩ 2,279718 1HAROLD සිට PHPවෙත ₱ 0,0909377 1HAROLD සිට EGPවෙත £E. 0,0821194 1HAROLD සිට BRLවෙත R$ 0,0091769 1HAROLD සිට CADවෙත C$ 0,0022657 1HAROLD සිට BDTවෙත ৳ 0,1976701 1HAROLD සිට NGNවෙත ₦ 2,608 1HAROLD සිට UAHවෙත ₴ 0,0675798 1HAROLD සිට VESවෙත Bs 0,14996 1HAROLD සිට PKRවෙත Rs 0,4579811 1HAROLD සිට KZTවෙත ₸ 0,8320498 1HAROLD සිට THBවෙත ฿ 0,054442 1HAROLD සිට TWDවෙත NT$ 0,0491934 1HAROLD සිට AEDවෙත د.إ 0,0059821 1HAROLD සිට CHFවෙත Fr 0,0013529 1HAROLD සිට HKDවෙත HK$ 0,012714 1HAROLD සිට MADවෙත .د.م 0,0152079 1HAROLD සිට MXNවෙත $ 0,0316057

HAROLD සම්පත්

HAROLD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: