HAI (HAI) යනු කුමක්ද

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

MEXC වෙතින් HAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HAI මිල ඉතිහාසය

HAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HAI (HAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1HAI සිට VNDවෙත ₫ 446.66622 1HAI සිට AUDවෙත A$ 0.027001 1HAI සිට GBPවෙත £ 0.013065 1HAI සිට EURවෙත € 0.0155038 1HAI සිට USDවෙත $ 0.01742 1HAI සිට MYRවෙත RM 0.0745576 1HAI සිට TRYවෙත ₺ 0.6751992 1HAI සිට JPYවෙත ¥ 2.5436684 1HAI සිට RUBවෙත ₽ 1.4000454 1HAI සිට INRවෙත ₹ 1.4925456 1HAI සිට IDRවෙත Rp 290.3332172 1HAI සිට KRWවෙත ₩ 24.3294688 1HAI සිට PHPවෙත ₱ 0.9718618 1HAI සිට EGPවෙත £E. 0.8776196 1HAI සිට BRLවෙත R$ 0.0980746 1HAI සිට CADවෙත C$ 0.0242138 1HAI සිට BDTවෙත ৳ 2.1125234 1HAI සිට NGNවෙත ₦ 27.872 1HAI සිට UAHවෙත ₴ 0.7222332 1HAI සිට VESවෙත Bs 1.60264 1HAI සිට PKRවෙත Rs 4.8944974 1HAI සිට KZTවෙත ₸ 8.8922132 1HAI සිට THBවෙත ฿ 0.581828 1HAI සිට TWDවෙත NT$ 0.5257356 1HAI සිට AEDවෙත د.إ 0.0639314 1HAI සිට CHFවෙත Fr 0.0144586 1HAI සිට HKDවෙත HK$ 0.135876 1HAI සිට MADවෙත .د.م 0.1625286 1HAI සිට MXNවෙත $ 0.337948

HAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HAI (HAI) හි මිල කීයද? HAI (HAI)හි සජීවී මිල 0.01742 USD වේ. HAI (HAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 14.52M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01742 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HAI (HAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HAI (HAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 833.53M USD වේ. HAI (HAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HAI (HAI) හි ඉහළම මිල 0.4813 USD වේ. HAI (HAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HAI (HAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 367.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

