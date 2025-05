GUNZ (GUN) යනු කුමක්ද

GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

GUNZ මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GUNZ,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GUN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GUNZමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GUNZ මිල ඉතිහාසය

GUNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GUNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GUNZ මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GUN දේශීය මුදල් වෙත

1GUN සිට VNDවෙත ₫ 1,597.69071 1GUN සිට AUDවෙත A$ 0.0965805 1GUN සිට GBPවෙත £ 0.0467325 1GUN සිට EURවෙත € 0.0554559 1GUN සිට USDවෙත $ 0.06231 1GUN සිට MYRවෙත RM 0.2666868 1GUN සිට TRYවෙත ₺ 2.4157587 1GUN සිට JPYවෙත ¥ 9.0985062 1GUN සිට RUBවෙත ₽ 5.0078547 1GUN සිට INRවෙත ₹ 5.3380977 1GUN සිට IDRවෙත Rp 1,038.4995846 1GUN සිට KRWවෙත ₩ 87.0246384 1GUN සිට PHPවෙත ₱ 3.4762749 1GUN සිට EGPවෙත £E. 3.1391778 1GUN සිට BRLවෙත R$ 0.3508053 1GUN සිට CADවෙත C$ 0.0866109 1GUN සිට BDTවෙත ৳ 7.5563337 1GUN සිට NGNවෙත ₦ 99.696 1GUN සිට UAHවෙත ₴ 2.5833726 1GUN සිට VESවෙත Bs 5.73252 1GUN සිට PKRවෙත Rs 17.5072407 1GUN සිට KZTවෙත ₸ 31.8067626 1GUN සිට THBවෙත ฿ 2.081154 1GUN සිට TWDවෙත NT$ 1.8805158 1GUN සිට AEDවෙත د.إ 0.2286777 1GUN සිට CHFවෙත Fr 0.0517173 1GUN සිට HKDවෙත HK$ 0.486018 1GUN සිට MADවෙත .د.م 0.5813523 1GUN සිට MXNවෙත $ 1.208814

