Gode Chain (GODE) යනු කුමක්ද

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

MEXC වෙතින් Gode Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Gode Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GODE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Gode Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Gode Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Gode Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Gode Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GODE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gode Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Gode Chain මිල ඉතිහාසය

GODEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GODEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Gode Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Gode Chain (GODE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Gode Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Gode Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GODE දේශීය මුදල් වෙත

1GODE සිට VNDවෙත ₫ 4.5461493 1GODE සිට AUDවෙත A$ 0.000276588 1GODE සිට GBPවෙත £ 0.000132975 1GODE සිට EURවෙත € 0.000157797 1GODE සිට USDවෙත $ 0.0001773 1GODE සිට MYRවෙත RM 0.000758844 1GODE සිට TRYවෙත ₺ 0.00686151 1GODE සිට JPYවෙත ¥ 0.025875162 1GODE සිට RUBවෙත ₽ 0.014265558 1GODE සිට INRවෙත ₹ 0.015155604 1GODE සිට IDRවෙත Rp 2.906556912 1GODE සිට KRWවෙත ₩ 0.24797178 1GODE සිට PHPවෙත ₱ 0.009886248 1GODE සිට EGPවෙත £E. 0.008891595 1GODE සිට BRLවෙත R$ 0.000998199 1GODE සිට CADවෙත C$ 0.000246447 1GODE සිට BDTවෙත ৳ 0.021556134 1GODE සිට NGNවෙත ₦ 0.28368 1GODE සිට UAHවෙත ₴ 0.00735795 1GODE සිට VESවෙත Bs 0.0163116 1GODE සිට PKRවෙත Rs 0.049970232 1GODE සිට KZTවෙත ₸ 0.090596754 1GODE සිට THBවෙත ฿ 0.005909409 1GODE සිට TWDවෙත NT$ 0.005352687 1GODE සිට AEDවෙත د.إ 0.000650691 1GODE සිට CHFවෙත Fr 0.000147159 1GODE සිට HKDවෙත HK$ 0.00138294 1GODE සිට MADවෙත .د.م 0.001647117 1GODE සිට MXNවෙත $ 0.003428982

Gode Chain සම්පත්

Gode Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gode Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Gode Chain (GODE) හි මිල කීයද? Gode Chain (GODE)හි සජීවී මිල 0.0001773 USD වේ. Gode Chain (GODE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Gode Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GODEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001773 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Gode Chain (GODE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Gode Chain (GODE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Gode Chain (GODE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Gode Chain (GODE) හි ඉහළම මිල 0.007 USD වේ. Gode Chain (GODE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Gode Chain (GODE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.