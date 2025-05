GME (GME) යනු කුමක්ද

GME is a memecoin on the Solana chain.

MEXC වෙතින් GME ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GME ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GME ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GME ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GME මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GME මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GME,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GME හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GMEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GME මිල ඉතිහාසය

GMEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GMEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GME මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GME (GME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GME මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GME MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GME දේශීය මුදල් වෙත

1GME සිට VNDවෙත ₫ 53.102511 1GME සිට AUDවෙත A$ 0.00321005 1GME සිට GBPවෙත £ 0.00155325 1GME සිට EURවෙත € 0.00184319 1GME සිට USDවෙත $ 0.002071 1GME සිට MYRවෙත RM 0.00886388 1GME සිට TRYවෙත ₺ 0.08029267 1GME සිට JPYවෙත ¥ 0.30240742 1GME සිට RUBවෙත ₽ 0.16644627 1GME සිට INRවෙත ₹ 0.17742257 1GME සිට IDRවෙත Rp 34.51665286 1GME සිට KRWවෙත ₩ 2.89244144 1GME සිට PHPවෙත ₱ 0.11554109 1GME සිට EGPවෙත £E. 0.10433698 1GME සිට BRLවෙත R$ 0.01165973 1GME සිට CADවෙත C$ 0.00287869 1GME සිට BDTවෙත ৳ 0.25115017 1GME සිට NGNවෙත ₦ 3.3136 1GME සිට UAHවෙත ₴ 0.08586366 1GME සිට VESවෙත Bs 0.190532 1GME සිට PKRවෙත Rs 0.58188887 1GME සිට KZTවෙත ₸ 1.05716266 1GME සිට THBවෙත ฿ 0.0691714 1GME සිට TWDවෙත NT$ 0.06250278 1GME සිට AEDවෙත د.إ 0.00760057 1GME සිට CHFවෙත Fr 0.00171893 1GME සිට HKDවෙත HK$ 0.0161538 1GME සිට MADවෙත .د.م 0.01932243 1GME සිට MXNවෙත $ 0.04015669

GME සම්පත්

GME පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GME පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GME (GME) හි මිල කීයද? GME (GME)හි සජීවී මිල 0.002071 USD වේ. GME (GME) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GME හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 14.26M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GMEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002071 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GME (GME) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GME (GME) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 6.89B USD වේ. GME (GME) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GME (GME) හි ඉහළම මිල 0.032996 USD වේ. GME (GME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GME (GME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 97.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

