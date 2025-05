Moonbeam (GLMR) යනු කුමක්ද

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Moonbeam මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Moonbeam,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GLMR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moonbeamමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Moonbeam මිල ඉතිහාසය

GLMRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GLMRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moonbeam මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Moonbeam (GLMR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Moonbeam මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Moonbeam MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GLMR දේශීය මුදල් වෙත

1GLMR සිට VNDවෙත ₫ 2,401.02324 1GLMR සිට AUDවෙත A$ 0.1460784 1GLMR සිට GBPවෙත £ 0.07023 1GLMR සිට EURවෙත € 0.0833396 1GLMR සිට USDවෙත $ 0.09364 1GLMR සිට MYRවෙත RM 0.4007792 1GLMR සිට TRYවෙත ₺ 3.623868 1GLMR සිට JPYවෙත ¥ 13.6658216 1GLMR සිට RUBවෙත ₽ 7.5352108 1GLMR සිට INRවෙත ₹ 8.0052836 1GLMR සිට IDRවෙත Rp 1,535.0817216 1GLMR සිට KRWවෙත ₩ 130.964904 1GLMR සිට PHPවෙත ₱ 5.2213664 1GLMR සිට EGPවෙත £E. 4.6988552 1GLMR සිට BRLවෙත R$ 0.5271932 1GLMR සිට CADවෙත C$ 0.1301596 1GLMR සිට BDTවෙත ৳ 11.3557228 1GLMR සිට NGNවෙත ₦ 149.824 1GLMR සිට UAHවෙත ₴ 3.8823144 1GLMR සිට VESවෙත Bs 8.61488 1GLMR සිට PKRවෙත Rs 26.3100308 1GLMR සිට KZTවෙත ₸ 47.7994744 1GLMR සිට THBවෙත ฿ 3.1200848 1GLMR සිට TWDවෙත NT$ 2.8269916 1GLMR සිට AEDවෙත د.إ 0.3436588 1GLMR සිට CHFවෙත Fr 0.0777212 1GLMR සිට HKDවෙත HK$ 0.730392 1GLMR සිට MADවෙත .د.م 0.8736612 1GLMR සිට MXNවෙත $ 1.8109976

Moonbeam සම්පත්

Moonbeam පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Moonbeam පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Moonbeam (GLMR) හි මිල කීයද? Moonbeam (GLMR)හි සජීවී මිල 0.09364 USD වේ. Moonbeam (GLMR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Moonbeam හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 91.63M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GLMRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09364 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Moonbeam (GLMR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Moonbeam (GLMR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 978.57M USD වේ. Moonbeam (GLMR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Moonbeam (GLMR) හි ඉහළම මිල 20.06 USD වේ. Moonbeam (GLMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Moonbeam (GLMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 543.78K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

