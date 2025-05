GamerCoin (GHX) යනු කුමක්ද

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

MEXC වෙතින් GamerCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GamerCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GHX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GamerCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GamerCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GamerCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GamerCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GHX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GamerCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GamerCoin මිල ඉතිහාසය

GHXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GHXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GamerCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GamerCoin (GHX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GamerCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GamerCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GHX දේශීය මුදල් වෙත

1GHX සිට VNDවෙත ₫ 992.56311 1GHX සිට AUDවෙත A$ 0.0603876 1GHX සිට GBPවෙත £ 0.0290325 1GHX සිට EURවෙත € 0.0344519 1GHX සිට USDවෙත $ 0.03871 1GHX සිට MYRවෙත RM 0.1656788 1GHX සිට TRYවෙත ₺ 1.498077 1GHX සිට JPYවෙත ¥ 5.6493374 1GHX සිට RUBවෙත ₽ 3.1149937 1GHX සිට INRවෙත ₹ 3.3093179 1GHX සිට IDRවෙත Rp 634.5900624 1GHX සිට KRWවෙත ₩ 54.139806 1GHX සිට PHPවෙත ₱ 2.1584696 1GHX සිට EGPවෙත £E. 1.9424678 1GHX සිට BRLවෙත R$ 0.2179373 1GHX සිට CADවෙත C$ 0.0538069 1GHX සිට BDTවෙත ৳ 4.6943617 1GHX සිට NGNවෙත ₦ 61.936 1GHX සිට UAHවෙත ₴ 1.6049166 1GHX සිට VESවෙත Bs 3.56132 1GHX සිට PKRවෙත Rs 10.8763487 1GHX සිට KZTවෙත ₸ 19.7599066 1GHX සිට THBවෙත ฿ 1.2898172 1GHX සිට TWDවෙත NT$ 1.1686549 1GHX සිට AEDවෙත د.إ 0.1420657 1GHX සිට CHFවෙත Fr 0.0321293 1GHX සිට HKDවෙත HK$ 0.301938 1GHX සිට MADවෙත .د.م 0.3611643 1GHX සිට MXNවෙත $ 0.7486514

GamerCoin සම්පත්

GamerCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GamerCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GamerCoin (GHX) හි මිල කීයද? GamerCoin (GHX)හි සජීවී මිල 0.03871 USD වේ. GamerCoin (GHX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GamerCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 25.16M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GHXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03871 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GamerCoin (GHX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GamerCoin (GHX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 649.97M USD වේ. GamerCoin (GHX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GamerCoin (GHX) හි ඉහළම මිල 0.3605 USD වේ. GamerCoin (GHX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GamerCoin (GHX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 208.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.