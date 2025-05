Fuel (FUEL) යනු කුමක්ද

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

MEXC වෙතින් Fuel ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Fuel මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Fuel,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FUEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fuelමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Fuel මිල ඉතිහාසය

FUELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FUELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fuel මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Fuel (FUEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fuel මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fuel MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Fuel සම්පත්

Fuel පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fuel පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Fuel (FUEL) හි මිල කීයද? Fuel (FUEL)හි සජීවී මිල 0.01455 USD වේ. Fuel (FUEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Fuel හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 70.34M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FUELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01455 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Fuel (FUEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Fuel (FUEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.83B USD වේ. Fuel (FUEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Fuel (FUEL) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. Fuel (FUEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Fuel (FUEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 27.16K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

