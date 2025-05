FTX Token (FTT) යනු කුමක්ද

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTT is available on MEXC, where you can buy, hold, transfer, and stake the token directly on our platform.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FTT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FTX Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FTX Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FTX Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FTX Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FTT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FTX Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FTX Token මිල ඉතිහාසය

FTTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FTTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FTX Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FTX Token (FTT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

You can easily purchase FTX Token on MEXC by following our step-by-step how to buy guide.

FTT දේශීය මුදල් වෙත

1FTT සිට VNDවෙත ₫ 30,417.9183 1FTT සිට AUDවෙත A$ 1.838765 1FTT සිට GBPවෙත £ 0.889725 1FTT සිට EURවෙත € 1.055807 1FTT සිට USDවෙත $ 1.1863 1FTT සිට MYRවෙත RM 5.077364 1FTT සිට TRYවෙත ₺ 45.992851 1FTT සිට JPYවෙත ¥ 173.282841 1FTT සිට RUBවෙත ₽ 95.342931 1FTT සිට INRවෙත ₹ 101.630321 1FTT සිට IDRවෙත Rp 19,771.658758 1FTT සිට KRWවෙත ₩ 1,656.834032 1FTT සිට PHPවෙත ₱ 66.183677 1FTT සිට EGPවෙත £E. 59.801383 1FTT සිට BRLවෙත R$ 6.678869 1FTT සිට CADවෙත C$ 1.648957 1FTT සිට BDTවෙත ৳ 143.862601 1FTT සිට NGNවෙත ₦ 1,898.08 1FTT සිට UAHවෙත ₴ 49.183998 1FTT සිට VESවෙත Bs 109.1396 1FTT සිට PKRවෙත Rs 333.314711 1FTT සිට KZTවෙත ₸ 605.558698 1FTT සිට THBවෙත ฿ 39.62242 1FTT සිට TWDවෙත NT$ 35.82626 1FTT සිට AEDවෙත د.إ 4.353721 1FTT සිට CHFවෙත Fr 0.996492 1FTT සිට HKDවෙත HK$ 9.25314 1FTT සිට MADවෙත .د.م 11.068179 1FTT සිට MXNවෙත $ 23.002357

FTX Token සම්පත්

FTX Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FTX Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FTX Token (FTT) හි මිල කීයද? FTX Token (FTT)හි සජීවී මිල 1.1863 USD වේ. FTX Token (FTT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FTX Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 390.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FTTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.1863 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FTX Token (FTT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FTX Token (FTT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 328.90M USD වේ. FTX Token (FTT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FTX Token (FTT) හි ඉහළම මිල 84.967 USD වේ. FTX Token (FTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FTX Token (FTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.34M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

