Pixels (PIXEL) යනු කුමක්ද

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Pixels මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pixels,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PIXEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pixelsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pixels මිල ඉතිහාසය

PIXELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PIXELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pixels මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pixels (PIXEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PIXEL දේශීය මුදල් වෙත

Pixels සම්පත්

Pixels පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pixels පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pixels (PIXEL) හි මිල කීයද? Pixels (PIXEL)හි සජීවී මිල 0.05311 USD වේ. Pixels (PIXEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pixels හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 153.69M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PIXELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05311 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pixels (PIXEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pixels (PIXEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.89B USD වේ. Pixels (PIXEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pixels (PIXEL) හි ඉහළම මිල 1.079 USD වේ. Pixels (PIXEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pixels (PIXEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.08M USD වේ.

