FREEdom Coin (FREEDOM) යනු කුමක්ද

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FREEDOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ FREEdom Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ FREEdom Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

FREEdom Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ FREEdom Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FREEDOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ FREEdom Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

FREEdom Coin මිල ඉතිහාසය

FREEDOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FREEDOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ FREEdom Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

FREEdom Coin (FREEDOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

FREEdom Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද?

FREEDOM දේශීය මුදල් වෙත

1FREEDOM සිට VNDවෙත ₫ 0.00210076713 1FREEDOM සිට AUDවෙත A$ 0.0000001278108 1FREEDOM සිට GBPවෙත £ 0.0000000614475 1FREEDOM සිට EURවෙත € 0.0000000729177 1FREEDOM සිට USDවෙත $ 0.00000008193 1FREEDOM සිට MYRවෙත RM 0.0000003506604 1FREEDOM සිට TRYවෙත ₺ 0.000003170691 1FREEDOM සිට JPYවෙත ¥ 0.0000119585028 1FREEDOM සිට RUBවෙත ₽ 0.0000065986422 1FREEDOM සිට INRවෙත ₹ 0.0000070033764 1FREEDOM සිට IDRවෙත Rp 0.0013431145392 1FREEDOM සිට KRWවෙත ₩ 0.0001144267152 1FREEDOM සිට PHPවෙත ₱ 0.0000045667782 1FREEDOM සිට EGPවෙත £E. 0.0000041104281 1FREEDOM සිට BRLවෙත R$ 0.0000004612659 1FREEDOM සිට CADවෙත C$ 0.0000001138827 1FREEDOM සිට BDTවෙත ৳ 0.0000099356511 1FREEDOM සිට NGNවෙත ₦ 0.000131088 1FREEDOM සිට UAHවෙත ₴ 0.0000033968178 1FREEDOM සිට VESවෙත Bs 0.00000753756 1FREEDOM සිට PKRවෙත Rs 0.0000230198721 1FREEDOM සිට KZTවෙත ₸ 0.0000418219878 1FREEDOM සිට THBවෙත ฿ 0.0000027307269 1FREEDOM සිට TWDවෙත NT$ 0.0000024726474 1FREEDOM සිට AEDවෙත د.إ 0.0000003006831 1FREEDOM සිට CHFවෙත Fr 0.0000000680019 1FREEDOM සිට HKDවෙත HK$ 0.000000639054 1FREEDOM සිට MADවෙත .د.م 0.0000007644069 1FREEDOM සිට MXNවෙත $ 0.0000015861648

FREEdom Coin සම්පත්

FREEdom Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FREEdom Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද FREEdom Coin (FREEDOM) හි මිල කීයද? FREEdom Coin (FREEDOM)හි සජීවී මිල 0.00000008193 USD වේ. FREEdom Coin (FREEDOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? FREEdom Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 814.30K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FREEDOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000008193 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. FREEdom Coin (FREEDOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? FREEdom Coin (FREEDOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9.94T USD වේ. FREEdom Coin (FREEDOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, FREEdom Coin (FREEDOM) හි ඉහළම මිල 0.00000057498 USD වේ. FREEdom Coin (FREEDOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? FREEdom Coin (FREEDOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

