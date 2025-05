FREEDOM

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

නමFREEDOM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2138

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම9,939,000,000,000

උපරිම සැපයුම10,000,000,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.9939%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.0000360025722868,2018-12-05

අඩුම මිල0.000000045691263761,2020-04-21

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.