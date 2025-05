Step App (FITFI) යනු කුමක්ද

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

MEXC වෙතින් Step App ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට FITFI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Step App ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Step App මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Step App මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Step App,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FITFI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද?

Step App මිල ඉතිහාසය

FITFIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FITFIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Step App මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Step App (FITFI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Step App මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

FITFI දේශීය මුදල් වෙත

1FITFI සිට VNDවෙත ₫ 45.820467 1FITFI සිට AUDවෙත A$ 0.00276985 1FITFI සිට GBPවෙත £ 0.00134025 1FITFI සිට EURවෙත € 0.00159043 1FITFI සිට USDවෙත $ 0.001787 1FITFI සිට MYRවෙත RM 0.00764836 1FITFI සිට TRYවෙත ₺ 0.06928199 1FITFI සිට JPYවෙත ¥ 0.26109857 1FITFI සිට RUBවෙත ₽ 0.14362119 1FITFI සිට INRවෙත ₹ 0.15302081 1FITFI සිට IDRවෙත Rp 29.78332142 1FITFI සිට KRWවෙත ₩ 2.4992982 1FITFI සිට PHPවෙත ₱ 0.0997146 1FITFI සිට EGPවෙත £E. 0.09008267 1FITFI සිට BRLවෙත R$ 0.01006081 1FITFI සිට CADවෙත C$ 0.00248393 1FITFI සිට BDTවෙත ৳ 0.21670949 1FITFI සිට NGNවෙත ₦ 2.8592 1FITFI සිට UAHවෙත ₴ 0.07408902 1FITFI සිට VESවෙත Bs 0.164404 1FITFI සිට PKRවෙත Rs 0.50209339 1FITFI සිට KZTවෙත ₸ 0.91219202 1FITFI සිට THBවෙත ฿ 0.0596858 1FITFI සිට TWDවෙත NT$ 0.05398527 1FITFI සිට AEDවෙත د.إ 0.00655829 1FITFI සිට CHFවෙත Fr 0.00150108 1FITFI සිට HKDවෙත HK$ 0.0139386 1FITFI සිට MADවෙත .د.م 0.01667271 1FITFI සිට MXNවෙත $ 0.03464993

Step App සම්පත්

Step App පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Step App පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Step App (FITFI) හි මිල කීයද? Step App (FITFI)හි සජීවී මිල 0.001787 USD වේ. Step App (FITFI) හි වෙළඳපොළ වටිනාකම කීයද? Step App හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.72M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FITFIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001787 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Step App (FITFI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Step App (FITFI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.76B USD වේ. Step App (FITFI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Step App (FITFI) හි ඉහළම මිල 0.7339 USD වේ. Step App (FITFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Step App (FITFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 20.80K USD වේ.

