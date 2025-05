DEB (DEB) යනු කුමක්ද

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

MEXC වෙතින් DEB ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DEB ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DEB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DEB ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DEB මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DEB මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DEB,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DEB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEBමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DEB මිල ඉතිහාසය

DEBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DEBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DEB මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DEB (DEB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DEB මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DEB MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DEB දේශීය මුදල් වෙත

1DEB සිට VNDවෙත ₫ 98.307594 1DEB සිට AUDවෙත A$ 0.0059427 1DEB සිට GBPවෙත £ 0.0028755 1DEB සිට EURවෙත € 0.00341226 1DEB සිට USDවෙත $ 0.003834 1DEB සිට MYRවෙත RM 0.01640952 1DEB සිට TRYවෙත ₺ 0.1483758 1DEB සිට JPYවෙත ¥ 0.5591889 1DEB සිට RUBවෙත ₽ 0.308637 1DEB සිට INRවෙත ₹ 0.32776866 1DEB සිට IDRවෙත Rp 62.85244896 1DEB සිට KRWවෙත ₩ 5.35471776 1DEB සිට PHPවෙත ₱ 0.21382218 1DEB සිට EGPවෙත £E. 0.19216008 1DEB සිට BRLවෙත R$ 0.02162376 1DEB සිට CADවෙත C$ 0.00532926 1DEB සිට BDTවෙත ৳ 0.46494918 1DEB සිට NGNවෙත ₦ 6.1344 1DEB සිට UAHවෙත ₴ 0.15895764 1DEB සිට VESවෙත Bs 0.352728 1DEB සිට PKRවෙත Rs 1.07723898 1DEB සිට KZTවෙත ₸ 1.95710364 1DEB සිට THBවෙත ฿ 0.1278639 1DEB සිට TWDවෙත NT$ 0.11567178 1DEB සිට AEDවෙත د.إ 0.01407078 1DEB සිට CHFවෙත Fr 0.00318222 1DEB සිට HKDවෙත HK$ 0.0299052 1DEB සිට MADවෙත .د.م 0.03577122 1DEB සිට MXNවෙත $ 0.07426458

DEB සම්පත්

DEB පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DEB පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DEB (DEB) හි මිල කීයද? DEB (DEB)හි සජීවී මිල 0.003834 USD වේ. DEB (DEB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DEB හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DEBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003834 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DEB (DEB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DEB (DEB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. DEB (DEB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DEB (DEB) හි ඉහළම මිල 0.1695 USD වේ. DEB (DEB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DEB (DEB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

