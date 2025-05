BRC20.COM (COM) යනු කුමක්ද

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

MEXC වෙතින් BRC20.COM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BRC20.COM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BRC20.COM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BRC20.COM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BRC20.COM මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BRC20.COM,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BRC20.COMමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BRC20.COM මිල ඉතිහාසය

COMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BRC20.COM මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BRC20.COM (COM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BRC20.COM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BRC20.COM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COM දේශීය මුදල් වෙත

1COM සිට VNDවෙත ₫ 1,385.12682 1COM සිට AUDවෙත A$ 0.083731 1COM සිට GBPවෙත £ 0.040515 1COM සිට EURවෙත € 0.0480778 1COM සිට USDවෙත $ 0.05402 1COM සිට MYRවෙත RM 0.2312056 1COM සිට TRYවෙත ₺ 2.0943554 1COM සිට JPYවෙත ¥ 7.8858396 1COM සිට RUBවෙත ₽ 4.3415874 1COM සිට INRවෙත ₹ 4.6284336 1COM සිට IDRවෙත Rp 900.3329732 1COM සිට KRWවෙත ₩ 75.4464928 1COM සිට PHPවෙත ₱ 3.0110748 1COM සිට EGPවෙත £E. 2.722608 1COM සිට BRLවෙත R$ 0.3041326 1COM සිට CADවෙත C$ 0.0750878 1COM සිට BDTවෙත ৳ 6.5510054 1COM සිට NGNවෙත ₦ 86.432 1COM සිට UAHවෙත ₴ 2.2396692 1COM සිට VESවෙත Bs 4.96984 1COM සිට PKRවෙත Rs 15.1779994 1COM සිට KZTවෙත ₸ 27.5750492 1COM සිට THBවෙත ฿ 1.8031876 1COM සිට TWDවෙත NT$ 1.6303236 1COM සිට AEDවෙත د.إ 0.1982534 1COM සිට CHFවෙත Fr 0.0448366 1COM සිට HKDවෙත HK$ 0.421356 1COM සිට MADවෙත .د.م 0.5040066 1COM සිට MXNවෙත $ 1.0469076

BRC20.COM සම්පත්

BRC20.COM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BRC20.COM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BRC20.COM (COM) හි මිල කීයද? BRC20.COM (COM)හි සජීවී මිල 0.05402 USD වේ. BRC20.COM (COM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BRC20.COM හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05402 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BRC20.COM (COM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BRC20.COM (COM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. BRC20.COM (COM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BRC20.COM (COM) හි ඉහළම මිල 7.2 USD වේ. BRC20.COM (COM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BRC20.COM (COM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.60K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.