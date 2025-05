Nervos Network (CKB) යනු කුමක්ද

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

MEXC වෙතින් Nervos Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nervos Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CKB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nervos Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nervos Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nervos Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nervos Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CKB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nervos Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nervos Network මිල ඉතිහාසය

CKBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CKBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nervos Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nervos Network (CKB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nervos Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nervos Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CKB දේශීය මුදල් වෙත

1CKB සිට VNDවෙත ₫ 139,128066 1CKB සිට AUDවෙත A$ 0,0084103 1CKB සිට GBPවෙත £ 0,0040695 1CKB සිට EURවෙත € 0,00482914 1CKB සිට USDවෙත $ 0,005426 1CKB සිට MYRවෙත RM 0,02322328 1CKB සිට TRYවෙත ₺ 0,2099862 1CKB සිට JPYවෙත ¥ 0,7916534 1CKB සිට RUBවෙත ₽ 0,43663022 1CKB සිට INRවෙත ₹ 0,4641943 1CKB සිට IDRවෙත Rp 88,95080544 1CKB සිට KRWවෙත ₩ 7,5888036 1CKB සිට PHPවෙත ₱ 0,30228246 1CKB සිට EGPවෙත £E. 0,27216816 1CKB සිට BRLවෙත R$ 0,03060264 1CKB සිට CADවෙත C$ 0,00754214 1CKB සිට BDTවෙත ৳ 0,65801102 1CKB සිට NGNවෙත ₦ 8,6816 1CKB සිට UAHවෙත ₴ 0,22496196 1CKB සිට VESවෙත Bs 0,499192 1CKB සිට PKRවෙත Rs 1,52454322 1CKB සිට KZTවෙත ₸ 2,76975596 1CKB සිට THBවෙත ฿ 0,18101136 1CKB සිට TWDවෙත NT$ 0,16381094 1CKB සිට AEDවෙත د.إ 0,01991342 1CKB සිට CHFවෙත Fr 0,00450358 1CKB සිට HKDවෙත HK$ 0,0423228 1CKB සිට MADවෙත .د.م 0,05062458 1CKB සිට MXNවෙත $ 0,10510162

Nervos Network සම්පත්

Nervos Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: