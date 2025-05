Chiliz (CHZ) යනු කුමක්ද

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

MEXC වෙතින් Chiliz ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Chiliz ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CHZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Chiliz ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Chiliz මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Chiliz මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Chiliz,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CHZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chilizමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Chiliz මිල ඉතිහාසය

CHZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CHZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chiliz මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Chiliz (CHZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Chiliz මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Chiliz MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CHZ දේශීය මුදල් වෙත

1CHZ සිට VNDවෙත ₫ 1,194.8706 1CHZ සිට AUDවෙත A$ 0.07223 1CHZ සිට GBPවෙත £ 0.03495 1CHZ සිට EURවෙත € 0.041474 1CHZ සිට USDවෙත $ 0.0466 1CHZ සිට MYRවෙත RM 0.199448 1CHZ සිට TRYවෙත ₺ 1.806682 1CHZ සිට JPYවෙත ¥ 6.802668 1CHZ සිට RUBවෙත ₽ 3.745242 1CHZ සිට INRවෙත ₹ 3.992688 1CHZ සිට IDRවෙත Rp 776.666356 1CHZ සිට KRWවෙත ₩ 65.083424 1CHZ සිට PHPවෙත ₱ 2.597484 1CHZ සිට EGPවෙත £E. 2.34864 1CHZ සිට BRLවෙත R$ 0.262358 1CHZ සිට CADවෙත C$ 0.064774 1CHZ සිට BDTවෙත ৳ 5.651182 1CHZ සිට NGNවෙත ₦ 74.56 1CHZ සිට UAHවෙත ₴ 1.932036 1CHZ සිට VESවෙත Bs 4.2872 1CHZ සිට PKRවෙත Rs 13.093202 1CHZ සිට KZTවෙත ₸ 23.787436 1CHZ සිට THBවෙත ฿ 1.555508 1CHZ සිට TWDවෙත NT$ 1.406388 1CHZ සිට AEDවෙත د.إ 0.171022 1CHZ සිට CHFවෙත Fr 0.038678 1CHZ සිට HKDවෙත HK$ 0.36348 1CHZ සිට MADවෙත .د.م 0.434778 1CHZ සිට MXNවෙත $ 0.903108

Chiliz සම්පත්

Chiliz පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: