CONFLUX (CFX) යනු කුමක්ද

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

MEXC වෙතින් CONFLUX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CONFLUX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CFX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CONFLUX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CONFLUX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CONFLUX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CONFLUX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CFX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CONFLUXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CONFLUX මිල ඉතිහාසය

CFXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CFXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CONFLUX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CONFLUX (CFX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CONFLUX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CONFLUX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CFX දේශීය මුදල් වෙත

1CFX සිට VNDවෙත ₫ 2,444.86935 1CFX සිට AUDවෙත A$ 0.1477925 1CFX සිට GBPවෙත £ 0.0715125 1CFX සිට EURවෙත € 0.0848615 1CFX සිට USDවෙත $ 0.09535 1CFX සිට MYRවෙත RM 0.408098 1CFX සිට TRYවෙත ₺ 3.6967195 1CFX සිට JPYවෙත ¥ 13.9211 1CFX සිට RUBවෙත ₽ 7.6632795 1CFX සිට INRවෙත ₹ 8.169588 1CFX සිට IDRවෙත Rp 1,589.166031 1CFX සිට KRWවෙත ₩ 132.984645 1CFX සිට PHPවෙත ₱ 5.314809 1CFX සිට EGPවෙත £E. 4.80564 1CFX සිට BRLවෙත R$ 0.5368205 1CFX සිට CADවෙත C$ 0.1325365 1CFX සිට BDTවෙත ৳ 11.5630945 1CFX සිට NGNවෙත ₦ 152.56 1CFX සිට UAHවෙත ₴ 3.953211 1CFX සිට VESවෙත Bs 8.7722 1CFX සිට PKRවෙත Rs 26.7904895 1CFX සිට KZTවෙත ₸ 48.672361 1CFX සිට THBවෙත ฿ 3.182783 1CFX සිට TWDවෙත NT$ 2.877663 1CFX සිට AEDවෙත د.إ 0.3499345 1CFX සිට CHFවෙත Fr 0.080094 1CFX සිට HKDවෙත HK$ 0.74373 1CFX සිට MADවෙත .د.م 0.8896155 1CFX සිට MXNවෙත $ 1.847883

CONFLUX සම්පත්

CONFLUX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CONFLUX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CONFLUX (CFX) හි මිල කීයද? CONFLUX (CFX)හි සජීවී මිල 0.09535 USD වේ. CONFLUX (CFX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CONFLUX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 482.75M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CFXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09535 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CONFLUX (CFX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CONFLUX (CFX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.06B USD වේ. CONFLUX (CFX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CONFLUX (CFX) හි ඉහළම මිල 1.71499 USD වේ. CONFLUX (CFX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CONFLUX (CFX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.25M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.