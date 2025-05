CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

නමCFX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.137

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.58%

සංසරණ සැපයුම5,074,222,887.29

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම5,074,222,880.86

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2020-11-09 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.70377503,2021-03-27

අඩුම මිල0.021909136906575016,2023-01-01

පොදු බ්ලොක්චේන්CFX

