Carnomaly (CARR) යනු කුමක්ද

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Carnomaly,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CARR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Carnomalyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Carnomaly මිල ඉතිහාසය

CARRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CARRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Carnomaly මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Carnomaly (CARR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Carnomaly මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Carnomaly MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CARR දේශීය මුදල් වෙත

Carnomaly සම්පත්

Carnomaly පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Carnomaly පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Carnomaly (CARR) හි මිල කීයද? Carnomaly (CARR)හි සජීවී මිල 0.001294 USD වේ. Carnomaly (CARR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Carnomaly හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.08M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CARRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001294 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Carnomaly (CARR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Carnomaly (CARR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.61B USD වේ. Carnomaly (CARR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Carnomaly (CARR) හි ඉහළම මිල 0.0072 USD වේ. Carnomaly (CARR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Carnomaly (CARR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.10K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

