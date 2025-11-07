හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Camp Network සඳහා අද මිල 0.01151 USD කි. CAMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CAMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Camp Network සඳහා අද මිල 0.01151 USD කි. CAMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CAMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CAMP ගැන වැඩි විස්තර

CAMP මිල තොරතුරු

CAMP යනු කුමක්ද

CAMP ධවල පත්‍රිකාව

CAMP නිල වෙබ් අඩවිය

CAMP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CAMP මිල පුරෝකථනය

CAMP ඉතිහාසය

CAMP මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CAMP-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CAMP තත්කාල ගනුදෙනු

CAMP USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Camp Network ලාංඡනය

Camp Network මිල(CAMP)

1 CAMP සිට USD සජීවී මිල:

$0.01149
$0.01149$0.01149
+8.49%1D
USD
Camp Network (CAMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:26 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01043
$ 0.01043$ 0.01043
පැය 24 පහළ
$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242
24H ඉහළ

$ 0.01043
$ 0.01043$ 0.01043

$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242

--
----

--
----

+0.08%

+8.49%

-0.78%

-0.78%

Camp Network (CAMP) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01151. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01043 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01242 ක උපරිම අගයක් අතර CAMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CAMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CAMP පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, +8.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Camp Network (CAMP) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 309.42K
$ 309.42K$ 309.42K

$ 115.10M
$ 115.10M$ 115.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Camp Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 309.42K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් CAMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 115.10M කි.

Camp Network (CAMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Camp Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0008992+8.49%
දින 30 යි$ -0.02813-70.97%
දින 60 යි$ -0.04461-79.50%
දින 90 යි$ +0.00151+15.10%
Camp Network අද මිල වෙනස

අද, CAMP එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0008992 (+8.49%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Camp Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02813 (-70.97%) කින් ඉහළ ගියේය.

Camp Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CAMP එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.04461 (-79.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Camp Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00151 (+15.10%), කින් චලනය විය.

Camp Network (CAMP) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Camp Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Camp Network (CAMP) යනු කුමක්ද

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

MEXC වෙතින් Camp Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Camp Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CAMP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Camp Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Camp Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Camp Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Camp Network (CAMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Camp Network (CAMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Camp Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Camp Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Camp Network (CAMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Camp NetworkCAMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CAMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Camp Network (CAMP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Camp Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Camp Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CAMP දේශීය මුදල් වෙත

1 Camp Network(CAMP) සිට VND
302.88565
1 Camp Network(CAMP) සිට AUD
A$0.0177254
1 Camp Network(CAMP) සිට GBP
0.0087476
1 Camp Network(CAMP) සිට EUR
0.0098986
1 Camp Network(CAMP) සිට USD
$0.01151
1 Camp Network(CAMP) සිට MYR
RM0.0479967
1 Camp Network(CAMP) සිට TRY
0.485722
1 Camp Network(CAMP) සිට JPY
¥1.76103
1 Camp Network(CAMP) සිට ARS
ARS$16.7052687
1 Camp Network(CAMP) සිට RUB
0.9350724
1 Camp Network(CAMP) සිට INR
1.0210521
1 Camp Network(CAMP) සිට IDR
Rp191.8332566
1 Camp Network(CAMP) සිට PHP
0.680241
1 Camp Network(CAMP) සිට EGP
￡E.0.5443079
1 Camp Network(CAMP) සිට BRL
R$0.0615785
1 Camp Network(CAMP) සිට CAD
C$0.0162291
1 Camp Network(CAMP) සිට BDT
1.4023784
1 Camp Network(CAMP) සිට NGN
16.5373378
1 Camp Network(CAMP) සිට COP
$44.0995291
1 Camp Network(CAMP) සිට ZAR
R.0.1999287
1 Camp Network(CAMP) සිට UAH
0.4835351
1 Camp Network(CAMP) සිට TZS
T.Sh.28.3497055
1 Camp Network(CAMP) සිට VES
Bs2.62428
1 Camp Network(CAMP) සිට CLP
$10.85393
1 Camp Network(CAMP) සිට PKR
Rs3.2321231
1 Camp Network(CAMP) සිට KZT
6.0482748
1 Camp Network(CAMP) සිට THB
฿0.3726938
1 Camp Network(CAMP) සිට TWD
NT$0.3564647
1 Camp Network(CAMP) සිට AED
د.إ0.0422417
1 Camp Network(CAMP) සිට CHF
Fr0.009208
1 Camp Network(CAMP) සිට HKD
HK$0.0894327
1 Camp Network(CAMP) සිට AMD
֏4.401424
1 Camp Network(CAMP) සිට MAD
.د.م0.1073883
1 Camp Network(CAMP) සිට MXN
$0.2136256
1 Camp Network(CAMP) සිට SAR
ريال0.0431625
1 Camp Network(CAMP) සිට ETB
Br1.7712739
1 Camp Network(CAMP) සිට KES
KSh1.4869769
1 Camp Network(CAMP) සිට JOD
د.أ0.00816059
1 Camp Network(CAMP) සිට PLN
0.0423568
1 Camp Network(CAMP) සිට RON
лв0.050644
1 Camp Network(CAMP) සිට SEK
kr0.1101507
1 Camp Network(CAMP) සිට BGN
лв0.0194519
1 Camp Network(CAMP) සිට HUF
Ft3.8545839
1 Camp Network(CAMP) සිට CZK
0.2429761
1 Camp Network(CAMP) සිට KWD
د.ك0.00352206
1 Camp Network(CAMP) සිට ILS
0.0375226
1 Camp Network(CAMP) සිට BOB
Bs0.079419
1 Camp Network(CAMP) සිට AZN
0.019567
1 Camp Network(CAMP) සිට TJS
SM0.1061222
1 Camp Network(CAMP) සිට GEL
0.0311921
1 Camp Network(CAMP) සිට AOA
Kz10.5499509
1 Camp Network(CAMP) සිට BHD
.د.ب0.00433927
1 Camp Network(CAMP) සිට BMD
$0.01151
1 Camp Network(CAMP) සිට DKK
kr0.0744697
1 Camp Network(CAMP) සිට HNL
L0.3031734
1 Camp Network(CAMP) සිට MUR
0.528309
1 Camp Network(CAMP) සිට NAD
$0.1996985
1 Camp Network(CAMP) සිට NOK
kr0.117402
1 Camp Network(CAMP) සිට NZD
$0.0203727
1 Camp Network(CAMP) සිට PAB
B/.0.01151
1 Camp Network(CAMP) සිට PGK
K0.048342
1 Camp Network(CAMP) සිට QAR
ر.ق0.0418964
1 Camp Network(CAMP) සිට RSD
дин.1.1696462
1 Camp Network(CAMP) සිට UZS
soʻm137.0237876
1 Camp Network(CAMP) සිට ALL
L0.9639625
1 Camp Network(CAMP) සිට ANG
ƒ0.0206029
1 Camp Network(CAMP) සිට AWG
ƒ0.020718
1 Camp Network(CAMP) සිට BBD
$0.02302
1 Camp Network(CAMP) සිට BAM
KM0.0194519
1 Camp Network(CAMP) සිට BIF
Fr33.85091
1 Camp Network(CAMP) සිට BND
$0.014963
1 Camp Network(CAMP) සිට BSD
$0.01151
1 Camp Network(CAMP) සිට JMD
$1.8433265
1 Camp Network(CAMP) සිට KHR
46.4111975
1 Camp Network(CAMP) සිට KMF
Fr4.8342
1 Camp Network(CAMP) සිට LAK
250.2173863
1 Camp Network(CAMP) සිට LKR
රු3.504795
1 Camp Network(CAMP) සිට MDL
L0.1967059
1 Camp Network(CAMP) සිට MGA
Ar51.846795
1 Camp Network(CAMP) සිට MOP
P0.0919649
1 Camp Network(CAMP) සිට MVR
0.177254
1 Camp Network(CAMP) සිට MWK
MK19.913451
1 Camp Network(CAMP) සිට MZN
MT0.7360645
1 Camp Network(CAMP) සිට NPR
रु1.630967
1 Camp Network(CAMP) සිට PYG
81.62892
1 Camp Network(CAMP) සිට RWF
Fr16.67799
1 Camp Network(CAMP) සිට SBD
$0.0947273
1 Camp Network(CAMP) සිට SCR
0.1710386
1 Camp Network(CAMP) සිට SRD
$0.443135
1 Camp Network(CAMP) සිට SVC
$0.1004823
1 Camp Network(CAMP) සිට SZL
L0.1994683
1 Camp Network(CAMP) සිට TMT
m0.0404001
1 Camp Network(CAMP) සිට TND
د.ت0.0339545
1 Camp Network(CAMP) සිට TTD
$0.0778076
1 Camp Network(CAMP) සිට UGX
Sh40.23896
1 Camp Network(CAMP) සිට XAF
Fr6.53768
1 Camp Network(CAMP) සිට XCD
$0.031077
1 Camp Network(CAMP) සිට XOF
Fr6.53768
1 Camp Network(CAMP) සිට XPF
Fr1.18553
1 Camp Network(CAMP) සිට BWP
P0.1545793
1 Camp Network(CAMP) සිට BZD
$0.02302
1 Camp Network(CAMP) සිට CVE
$1.1031184
1 Camp Network(CAMP) සිට DJF
Fr2.03727
1 Camp Network(CAMP) සිට DOP
$0.7402081
1 Camp Network(CAMP) සිට DZD
د.ج1.5015946
1 Camp Network(CAMP) සිට FJD
$0.0262428
1 Camp Network(CAMP) සිට GNF
Fr100.07945
1 Camp Network(CAMP) සිට GTQ
Q0.0881666
1 Camp Network(CAMP) සිට GYD
$2.4074316
1 Camp Network(CAMP) සිට ISK
kr1.45026

Camp Network සම්පත්

Camp Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Camp Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Camp Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Camp Network (CAMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CAMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01151 USD වේ.
CAMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CAMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01151 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Camp Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CAMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CAMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CAMP හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
CAMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් CAMP අත්කර ගති.
CAMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් CAMP අත්කර ගති.
CAMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CAMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 309.42K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CAMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CAMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CAMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:26 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

CAMP-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01151 USD

CAMP වෙළඳාම

CAMP/USDC
$0.01148
$0.01148$0.01148
+8.19%
CAMP/USDT
$0.01149
$0.01149$0.01149
+8.39%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,283.09
$102,283.09$102,283.09

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.06
$3,359.06$3,359.06

+1.79%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1800
$1.1800$1.1800

+37.52%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

+1.21%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,283.09
$102,283.09$102,283.09

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.06
$3,359.06$3,359.06

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.81
$157.81$157.81

+1.21%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2321
$2.2321$2.2321

-0.10%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011161
$0.011161$0.011161

+179.02%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008740
$0.008740$0.008740

+774.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.439
$4.439$4.439

+343.90%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007709
$0.007709$0.007709

+261.24%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1129
$0.1129$0.1129

+125.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002259
$0.00002259$0.00002259

+109.74%