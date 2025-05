BULLS (BULLS) යනු කුමක්ද

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

MEXC වෙතින් BULLS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BULLS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BULLS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BULLS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BULLS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BULLS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BULLS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BULLS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BULLSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BULLS මිල ඉතිහාසය

BULLSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BULLSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BULLS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BULLS (BULLS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BULLS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BULLS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BULLS දේශීය මුදල් වෙත

1BULLS සිට VNDවෙත ₫ 4,498,200.63 1BULLS සිට AUDවෙත A$ 271.9165 1BULLS සිට GBPවෙත £ 131.5725 1BULLS සිට EURවෙත € 156.1327 1BULLS සිට USDවෙත $ 175.43 1BULLS සිට MYRවෙත RM 750.8404 1BULLS සිට TRYවෙත ₺ 6,790.8953 1BULLS සිට JPYවෙත ¥ 25,575.9397 1BULLS සිට RUBවෙත ₽ 14,099.3091 1BULLS සිට INRවෙත ₹ 15,013.2994 1BULLS සිට IDRවෙත Rp 2,875,901.1792 1BULLS සිට KRWවෙත ₩ 245,356.398 1BULLS සිට PHPවෙත ₱ 9,769.6967 1BULLS සිට EGPවෙත £E. 8,792.5516 1BULLS සිට BRLවෙත R$ 989.4252 1BULLS සිට CADවෙත C$ 243.8477 1BULLS සිට BDTවෙත ৳ 21,274.3961 1BULLS සිට NGNවෙත ₦ 280,688 1BULLS සිට UAHවෙත ₴ 7,273.3278 1BULLS සිට VESවෙත Bs 16,139.56 1BULLS සිට PKRවෙත Rs 49,290.5671 1BULLS සිට KZTවෙත ₸ 89,549.9978 1BULLS සිට THBවෙත ฿ 5,850.5905 1BULLS සිට TWDවෙත NT$ 5,292.7231 1BULLS සිට AEDවෙත د.إ 643.8281 1BULLS සිට CHFවෙත Fr 145.6069 1BULLS සිට HKDවෙත HK$ 1,368.354 1BULLS සිට MADවෙත .د.م 1,636.7619 1BULLS සිට MXNවෙත $ 3,398.0791

BULLS සම්පත්

BULLS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BULLS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BULLS (BULLS) හි මිල කීයද? BULLS (BULLS)හි සජීවී මිල 175.43 USD වේ. BULLS (BULLS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BULLS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BULLSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 175.43 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BULLS (BULLS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BULLS (BULLS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. BULLS (BULLS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BULLS (BULLS) හි ඉහළම මිල 2,500 USD වේ. BULLS (BULLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BULLS (BULLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 98.33K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.