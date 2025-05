BitTorrent (BTT) යනු කුමක්ද

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

MEXC වෙතින් BitTorrent ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BTT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BitTorrent ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BitTorrent මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BitTorrent මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BitTorrent,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BTT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitTorrentමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BitTorrent මිල ඉතිහාසය

BTTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BTTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitTorrent මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BitTorrent (BTT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BitTorrent මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

BTT දේශීය මුදල් වෙත

1BTT සිට VNDවෙත ₫ 0.0204153642 1BTT සිට AUDවෙත A$ 0.00000123411 1BTT සිට GBPවෙත £ 0.00000059715 1BTT සිට EURවෙත € 0.000000708618 1BTT සිට USDවෙත $ 0.0000007962 1BTT සිට MYRවෙත RM 0.000003407736 1BTT සිට TRYවෙත ₺ 0.000030868674 1BTT සිට JPYවෙත ¥ 0.000116316858 1BTT සිට RUBවෙත ₽ 0.000063990594 1BTT සිට INRවෙත ₹ 0.000068218416 1BTT සිට IDRවෙත Rp 0.013269994692 1BTT සිට KRWවෙත ₩ 0.00111046014 1BTT සිට PHPවෙත ₱ 0.000044380188 1BTT සිට EGPවෙත £E. 0.00004012848 1BTT සිට BRLවෙත R$ 0.000004482606 1BTT සිට CADවෙත C$ 0.000001106718 1BTT සිට BDTවෙත ৳ 0.000096555174 1BTT සිට NGNවෙත ₦ 0.00127392 1BTT සිට UAHවෙත ₴ 0.000033010452 1BTT සිට VESවෙත Bs 0.0000732504 1BTT සිට PKRවෙත Rs 0.000223708314 1BTT සිට KZTවෙත ₸ 0.000406428252 1BTT සිට THBවෙත ฿ 0.000026585118 1BTT සිට TWDවෙත NT$ 0.000024037278 1BTT සිට AEDවෙත د.إ 0.000002922054 1BTT සිට CHFවෙත Fr 0.000000668808 1BTT සිට HKDවෙත HK$ 0.00000621036 1BTT සිට MADවෙත .د.م 0.000007428546 1BTT සිට MXNවෙත $ 0.000015430356

BitTorrent සම්පත්

BitTorrent පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BitTorrent පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BitTorrent (BTT) හි මිල කීයද? BitTorrent (BTT)හි සජීවී මිල 0.0000007962 USD වේ. BitTorrent (BTT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BitTorrent හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 785.10M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BTTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000007962 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BitTorrent (BTT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BitTorrent (BTT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 986.06T USD වේ. BitTorrent (BTT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BitTorrent (BTT) හි ඉහළම මිල 0.0136306 USD වේ. BitTorrent (BTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BitTorrent (BTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 246.59K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

