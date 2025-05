BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

නමBTT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.93

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0002%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම986,061,142,857,000

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම990,000,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2019-02-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.000120 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.000003054389068335,2022-01-18

අඩුම මිල0.000000365670530465,2023-10-13

පොදු බ්ලොක්චේන්TRX

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.