Bedrock (BR) යනු කුමක්ද

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

MEXC වෙතින් Bedrock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bedrock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bedrock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bedrock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bedrock මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bedrock,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bedrockමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bedrock මිල ඉතිහාසය

BRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bedrock මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bedrock (BR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bedrock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bedrock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BR දේශීය මුදල් වෙත

1BR සිට VNDවෙත ₫ 1,586.92149 1BR සිට AUDවෙත A$ 0.0959295 1BR සිට GBPවෙත £ 0.0464175 1BR සිට EURවෙත € 0.0550821 1BR සිට USDවෙත $ 0.06189 1BR සිට MYRවෙත RM 0.2648892 1BR සිට TRYවෙත ₺ 2.3957619 1BR සිට JPYවෙත ¥ 9.0217053 1BR සිට RUBවෙත ₽ 4.9734804 1BR සිට INRවෙත ₹ 5.2959273 1BR සිට IDRවෙත Rp 1,014.5900016 1BR සිට KRWවෙත ₩ 86.4380496 1BR සිට PHPවෙත ₱ 3.4478919 1BR සිට EGPවෙත £E. 3.1019268 1BR සිට BRLවෙත R$ 0.3490596 1BR සිට CADවෙත C$ 0.0860271 1BR සිට BDTවෙත ৳ 7.5054003 1BR සිට NGNවෙත ₦ 99.024 1BR සිට UAHවෙත ₴ 2.5659594 1BR සිට VESවෙත Bs 5.69388 1BR සිට PKRවෙත Rs 17.3892333 1BR සිට KZTවෙත ₸ 31.5923694 1BR සිට THBවෙත ฿ 2.0634126 1BR සිට TWDවෙත NT$ 1.8678402 1BR සිට AEDවෙත د.إ 0.2271363 1BR සිට CHFවෙත Fr 0.0513687 1BR සිට HKDවෙත HK$ 0.482742 1BR සිට MADවෙත .د.م 0.5774337 1BR සිට MXNවෙත $ 1.1988093

Bedrock සම්පත්

Bedrock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bedrock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bedrock (BR) හි මිල කීයද? Bedrock (BR)හි සජීවී මිල 0.06189 USD වේ. Bedrock (BR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bedrock හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06189 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bedrock (BR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bedrock (BR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 210.00M USD වේ. Bedrock (BR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bedrock (BR) හි ඉහළම මිල 0.5 USD වේ. Bedrock (BR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bedrock (BR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 108.80K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

